Kirchberg Einsatzrekord bei der Feuerwehr

Kirchberg / swp

Die Kirchberger Löschtruppe kann drei Ehrungen und zahlreiche Beförderungen verbuchen.

Im Jahr 2017 wurde die Feuerwehr gefordert wie selten zuvor: So fasst die Wehr in einer Mitteilung den Bericht des Kommandanten Alexander Müller bei der Hauptversammlung im Gemeindesaal in Lendsiedel zusammen.

2017 wurde die Feuerwehr zu 40 Einsätzen gerufen – so viele wie nie zuvor – und dabei teilweise aufs Härteste gefordert. Dabei bedankte sich der Kommandant bei seiner Truppe für ihre stets „solide und gute Arbeit“. Hinzu kamen verschiedene zusätzliche Dienste für die Stadt Kirchberg. Besonders die beiden Wohnhausbrände hätten dabei den Einsatzkräften, teilweise bis zur völligen Erschöpfung, sehr viel abverlangt.

Auch Bürgermeister Stefan Ohr legte in seiner Ansprache dar, dass der Bürgerschaft nunmehr schon im dritten Jahr in Folge, in dem Großeinsätze von der Feuerwehr zu bewältigen waren, die Wichtigkeit einer gut organisierten Wehr deutlich vor Augen geführt worden sei. Besonders erwähnten beide auch die große Hilfsbereitschaft der Bevölkerung anlässlich dieser beiden Großbrände. Das sei heutzutage nicht mehr selbstverständlich.

Neubau kommt gut voran

Unter diesen Eindrücken gesehen, hält Bürgermeister Stefan Ohr daher nach wie vor den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchberg für eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben für die Stadt. Dass dieses Vorhaben seit dem Spatenstich im Februar 2017 zügig vorangeht, konnte Kommandant Müller in seinem Bericht verkünden und den Sommer als voraussichtlichen Einzugstermin für die Einsatzabteilung Kirchberg ankündigen.

Dass die Kirchberger Wehr obendrein hoch motiviert ist, zeigte sich auch an den zahlreichen Ehrungen und Beförderungen, die bei der Hauptversammlung anstanden. So verlieh Bürgermeister Stefan Ohr Hauptfeuerwehrmann Matthias Scherer und Oberbrandmeister Alexander Müller für 25-jährige aktive Dienstzeit in der Feuerwehr das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.

Ehrenmedaille für Köhnlein

Kreisbrandmeister Werner Vogel verlieh die Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands in Silber an Jürgen Köhnlein. Damit soll seinem langjährigen und unermüdlichen Engagement in der Feuerwehr Kirchberg und weit darüber hinaus Rechnung getragen werden.

Bürgermeister Ohr hat zudem einige Beförderungen ausgesprochen: Nathalie Baumann ist jetzt Feuerwehrfrau, Michael Baumann, Daniel Groh und Stefan Groh dürfen sich Feuerwehrmann nennen. Sven Kämmlein und Pascal Krauß wurden zum Lösch­meister befördert, Jürgen Fischer ist neuerdings Brandmeister.