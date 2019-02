Pächterwechsel Einkorn-Gaststätte hat wieder geöffnet

Schwäbisch Hall / tob

Maike Lange, die bisher auch zum Stammteam gehörte, ist nun Geschäftsführerin der Einkorn GmbH. „Das feste Stammteam ist weiter dabei“, sagt sie. Auf Ende des Jahres 2018 hatte Matthias Messerschmidt den Pachtvertrag mit der städtischen Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft (GWG) gekündigt. Er hatte das breit gefächerte Angebot aus Gaststube, Saal, Event-­Ruine, Biergarten und Hostel über elf Jahre hinweg aufgebaut.

„Das alles bleibt wie bisher“, berichtet Maike Lange, die öffentlich für die neue Einkorn GmbH in Erscheinung tritt. Ob die zuletzt sehr beliebten Events wie das Kürbisfest oder der Weihnachtsmarkt aufrechterhalten werden, das müsse erst noch entschieden werden. Im Handelsregister ist für die Einkorn GmbH Arthur Bross aus Kreßberg eingetragen, der an mehreren Stellen in der Gastronomiebranche tätig ist.

Maike Lange repräsentiert den Einkorn als Geschäftsführerin nach außen. Sie ist derzeit freudiger Stimmung: „Bei diesem Wetter ist das ein super Start.“ Von 10 Uhr an ist die Gaststätte am Wochenende geöffnet. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Die GWG freut sich ebenfalls über die Lösung, teilt sie mit. Eine längere Übergangszeit sei vermieden worden. tob