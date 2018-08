Hygiene Einige Stadträte fordern Müllstationen für Hundekot

Schwäbisch Hall / ht

Hundekot: Viele nutzen den Plastikbeutel, schmeißen ihn aber nicht in den Mülleimer, sondern irgendwo in die Wiese“, berichtet CDU-Stadtrat Michael Reber. Nicht nur in Gailenkirchen, wo der Landwirt lebt, sondern auch an den Rändern anderer Teilorte und der Stadt sei dieses Phänomen zu beobachten. „In Weckrieden wird überall der Kotbeutel hingeschmissen.“ Bestimmte Fläche könne man nicht mehr betreten.

Vorbild in Nachbarorten

Dabei sei die Lösung so einfach: „In Untermünkheim werden Mülleimer mit Beuteln aufgestellt, warum geht das nicht auch bei uns?“, will Reber im letzten Gemeinderat vor der Sommerpause wissen. Die Einnahmen aus der Hundesteuer müssten doch dafür reichen, zwei Entsorgungsstationen pro Teilort aufzustellen.

Baubürgermeister Peter Klink entgegnet: „Das haben wir intensiv im Kreis der Ortsvorsteher diskutiert.“ Es gebe unterschiedliche Einschätzungen. So hätten sich die Tüngentaler Ortsvertreter gegen solche Mülleimer ausgesprochen. Klink: „Das wäre eine Dienstleistung der Stadt. Die ist aber schwer für alle Hundehalter vorzuhalten.“ Der Aufwand sei enorm und der Werkhof arbeite bereits jetzt am Limit.

Das Thema, zu dem viele eine Meinung haben, plopt in der Fragestunde ganz am Ende auf. „Das diskutieren wir jetzt nicht“, mahnt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Die Sitzung ist schon weit Fortgeschritten. Zudem war die Klimaanlage in der Blendstatt ausgefallen, sodass es sehr heißt war.

Doch andere Stadträte haken nach. „Warum klappt das an anderen Orten, aber bei uns nicht?“, will Helmut Kaiser (SPD) wissen. Er bezieht sich auf die Ortschaftsratssitzung, wonach die Auffassung bestand, dass im Baugebiet „Breiteich“ Hundekotsammelstationen zur Verfügung stünden. Ob das Befüllen der Plastiktütenvorräte und das Leeren der Behälter an einer Stelle zwei Kilometer weiter – also in anderen Bereichen der Stadt – den ganzen Haushalt durcheinander bringe, zweifelt Stadtrat Kaiser an.

Oberbürgermeister Pelgrim entgegnet, dass es Hauptsiedlungsgebiete mit Fußwegebeziehungen und angrenzenden privaten Gärten gebe. In einer Ortschaft habe man viele freie öffentliche Flächen. Hier wird ein Unterschied gesehen.

„Das ist eine Thematik, die oft angesprochen wird“, weiß auch Andrea Herrmann (Bündnis 90/Die Grünen). Sie schlägt vor, einen Teilort als Testgebiet auszuwählen.

Oberbürgermeister Pelgrim wirft fragend ein, ob die Hundesteuer vielleicht auch zu niedrig sei, die Entsorgung damit zu finanzieren. CDU-Stadtrat und Ortsvorsteher Walter Frank bietet an, den exemplarischen Versuch in Sulzdorf umzusetzen.

Doch Klink will die Hundebesitzer nicht aus der Pflicht entlassen. Währen der Debatte sagt er: Es sei am Ende auch im Gemeinderat zu entscheiden, ob der Personalbestand und die Aufgaben, welche der Werkhof habe, diese Servicedienstleistung mit abdecken. Eine gewisse Eigenverantwortlichkeit der Hundehalterinnen und Hundehalter könne man auch erwarten. Man könne diese Beutel in jedem Supermarkt bekommen.