Reise Einem Kultfilm auf der Spur

Nach zwei Wochen und 5000 Kilometern auf ihren Harleys endlich am Ziel in Los Angeles: Achim, Andi und Ralf haben ihre Bierlaunenidee umgesetzt und haben die Route 66 abgehakt. © Foto: privat

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Irgendwo auf der knapp 4000 Kilometer langen Strecke zwischen Chicago und Los Angeles fehlt ein Stück Asphalt. Ein Loch auf der legendären Route 66, ausgepult von Achim Eichhorn, der es stolz in einer Zipper-Plastiktüte präsentiert.

Gerade erst ein paar Tage ist die Reise her, die drei Freunde aus Hall unternommen haben. Sie sind Freunde einer großen Clique, die sich regelmäßig in der „Saturday-Gruppe“ per Whatsapp verabredet und den Samstagnachmittag beim Italiener verbringt. Irgendwann, nach ein paar Bierchen, kamen die Männer auf wahnwitzige Gedanken. Sie sind Familienväter, haben Haus und Beruf, die Zeit ist reif. Bevor sie alt und langweilig werden, müsste doch noch was Großes passieren. Unter ein Abenteuer, einen Traum, der so vor sich hinwabert, müsse noch „ein Haken dran gemacht werden“, formuliert es Achim Eichhorn.

Sie sind alle knapp über 50 und Motorradfahrer. Und sie lieben den Film „Born to be wild – Saumäßig unterwegs“ mit John Travolta. Das Ziel war also gesetzt: Sie wollten die Route 66 entlangfahren. Auf den Spuren der „Wild Hogs“ (Wildschweine), waren sie die „German Wild Hogs“ – so stand es auf ihren T-Shirts.

Mehr als tausend Fotos

Drei Jahre vergingen zwischen Idee und Umsetzung. Ende September 2018 ist es dann so weit. Achim Eichhorn, Andreas Dierolf und Ralf (sein Nachname bleibt ungenannt) realisieren den Männertraum. Start ist in Chicago. Achim ist zum ersten Mal in den Staaten. „Die mussten mir den Mund zubinden vor lauter Staunen!“

Mehr als tausend Fotos erzählen von der Begeisterung der drei Kumpels. Achim mit hochgerissenen Armen, vor ihm endlose Straße, hinter ihm endlose Straße, „Ich habe mich einfach gefreut.“ Die Weite war beeindruckend für die Deutschen. „Bei uns ist alles eng und kleinkariert. Die Landschaft hier ist der Wahnsinn“, sagt Andi. Vor dem Grand Canyon werden sie still, sogar Achim, der sich sonst gern mit vielen Worten und Gesten freut. Andis Glücksmoment ist es, vor einem Diner (ein einfaches Restaurant, häufig an Schnellstraßen) zu sitzen, eine Zigarre in der linken, ein Bier in der rechten Hand. Ralf ist der träumerische Genießer, der immer als Letzter fährt und das Tempo auf 50 Meilen (80 km/h) drosselte, weil er gern in die Landschaft schauen wollte.

Durch neun Staaten sind sie in zwei Wochen gefahren, 5000 Kilometer stehen am Ende auf dem Tacho. Eigentlich durchquert die „mother road“, die Mutter der Straßen, acht Staaten. Aber die Männer bauten noch einen Abstecher nach Las Vegas ein, „um einmal an einem einarmigen Banditen zu ziehen“. Gewonnen hat nur Andi, 40 Dollar.

Fotos zeigen historische Tankstellen und Diner, das Klischee-Amerika aus Bildern und Filmen. Stahlstühle mit farbigen Plastikpolstern, Vierfachsitzgruppen, lange Theken, Kaffee zum Nachschenken. Sie essen Hamburger, bis sie kein Fast Food mehr sehen können, schwenken auf Caesar Salad um, denn „Maultaschen gibt es dort ja keine“, sagt Achim mit leichtem Bedauern.

In Seligman, einem Dorf mit Route-66-Kultstatus in Arizona, treffen die Freunde doch tatsächlich auf Angel Delgadillo, einen uralten Mann, der jahrzehntelang den örtlichen Friseursalon betrieb, der zu einem Treffpunkt von Route-66-Enthusiasten geworden ist.

Ein Haken ist gemacht

Vor der Reise dienten viele Bücher als Planungshilfe. „Und plötzlich waren wir genau da, wo wir vorher nur geblättert hatten“, staunt Achim immer noch. Jetzt hängt ein Schild „Route 66“ an der Garage des Bibersfelders. Es fehlen noch die Unterschriften seiner Freunde darauf. Zur Begrüßung der Heimkehrer gab es eine „Route-66-Welcome-Torte“ und ein großes Kreidebild auf Andis Einfahrt in Obermünkheim. Ein Haken ist jetzt gemacht. Aber vermutlich werden die Haken zur Strichliste werden.