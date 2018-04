Stadtbild Eine Tour unter Kennern

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Das wissen Sie sicher besser als ich.“ Ein Satz, der während der Führung von Angelika Reiff oft ausgesprochen wird. Die Frau vom Landesamt für Denkmalpflege zeigt Haller Stadtführern Häuser, Brunnen, Decken, Treppen, verschwundenes Fachwerk. Dinge, über die die Geschichtsinteressierten bestens Bescheid wissen und die sie regelmäßig mit ihren Gruppen besuchen. So sind die rund 15 Männer und Frauen nicht lange schüchtern, sparen nicht mit Kommentaren und korrigieren Daten.

Weinfässer rollen

Die Führung hat einen Schwerpunkt, der verdeutlichen soll, wie Hall einst seinen Wohlstand und seine Macht ausgedrückt hat. Ein Punkt, den die Stadtkenner durchaus in ihren Führungen mit einbeziehen können. Klar, im Haus Nummer 11 in der Oberen Herrngasse waren sie alle schon mal drin und haben die Deckenbemalung, die goldenen Sterne auf Holz, alle schon bestaunt. Die meisten waren auch schon im Keller, durch den man sich durch einen schmalen Einstieg hinunterquetscht. Aber dass die Stufen nicht von den vielen Menschen so ausgetreten sind, sondern von Weinfässern geprägt wurden, die im 16. Jahrhundert hinuntergerollt wurden, das ist doch dem ein oder anderen neu.

Schön ist, dass die Geschichtskundigen bei der Gelegenheit viele individuelle Geschichten parat haben. Zum Beispiel, dass einst ein Mann bei einer Führung in diesem Keller im Haus Nummer 11 über das darin seit Jahrhunderten stehende Weinfass in Entzückung ausbrach, weil es einen Pilz gebildet hat, der dem Wein ganz besonders zuträglich sein solle bei der Reifung. Was ja durchaus irgendwie auch zum Thema Wohlstand passt, auch wenn dieser kostbare Besitz alleine im dunklen Keller ungenutzt bleibt.

Fachwerk aus Nadelholz

Weiter geht es zum Dekanatshaus, dem ehemaligen Brenzhaus, „das Sie ja auch alle kennen und zu dem ich nichts mehr sagen muss“, so Reiff. „Doch! Warum man es verputzen ließ!?“, empören sich ein paar Zuhörer. Daran sei die Denkmalbeamtin sogar mitschuldig. Es habe sich nicht um Sichtfachwerk aus Eiche gehandelt, sondern bestand aus weniger wertigem Fachwerk aus Nadelholz, antwortet Reiff. Es wurde beim Bau verwendet, mit dem Ziel verputzt zu werden. Man habe der Fassade ihr ursprüngliches Äußeres wiedergegeben. Zudem schützt es das weniger robuste Nadelholz.

Nur einmal den Kopf heben, schon schaut man auf ein weiteres Gebäude der Stadt, das auch dem geschichtlich Ungebildeten als besonders beeindruckend auffällt: das Büchsenhaus – der Haller Neubau. Dieser diente nicht alleine Verteidigungszwecken, sondern sollte ein bauliches Zeichen setzen für Uneinnehmbarkeit und Stärke. Den herrschaftlichen und katholischen Nachbarn sollte es Respekt vor der freien Reichsstadt einflößen.

Bildung und Wohlstand

Weiter geht es zur ehemaligen Lateinschule, dem „Gymnasium illustre“, an der Ostseite von St. Michael. Wohlstand und Reichtum zeigten sich schließlich auch in der Bildung, an deren Ausbau auch Johannes Brenz sehr gelegen war. Sollte man die Schule nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder aufbauen? Schließlich stand sie in einer Verkehrsachse. Mit zehn gegen eine Stimme entschied der Gemeinderat für den Aufbau.

Angelika Reiff bleibt auf dem Marktplatz stehen. Als „Juwel“ und „einen der schönsten Marktplätze“ bezeichnet sie das Haller Herzstück. Der Platz dokumentiere augenfällig Reichtum und Wohlstand. Identitätsstiftend sei die Große Treppe. Im Jahr 1747, nach ihrer Erweiterung 1676/77, standen Reparaturarbeiten an. Baumeister Johann Michael Roscher schrieb in seiner Stellungnahme an den Rat, „die gesuchte Accuratesse und Zierde zu erhalten“. Er riet zur gängigen Vorgehensweise, die ausgetretenen Treppenstufen umzudrehen, ab.

Pracht erhalten

Auch die mittelalterlichen Steinhäuser und stattlichen Privatgebäude aus sechs Jahrhunderten zeugen von dem Wohlstand der Salzsiederstadt. Zuerst waren es die Adligen im Rat, die ihren Häusern ein schlossähnliches Äußeres verpassten, als dann auch angesehene Bürger in den Rat durften, kamen repräsentative Fachwerkhäuser hinzu.

Begeistert zeigt Reiff in all die Richtungen, in denen Hall mit seiner gut erhaltenen Pracht angeben darf. „Die Haller haben einen Sinn für ihre Stadt und passen auf ihre Erhaltung auf.“