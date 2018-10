Schwäbisch Hall Eine rätselhafte Architektur auf der Großcomburg

Schwäbisch Hall / Helga Steiger

Die Sechseckkapelle auf der Großcomburg oberhalb von Steinbach ist ein kleines architektonisches Schmuckstück. Ihre Funktion ist aber unbekannt und rätselhaft.

Die Sechseckkapelle auf der Großcomburg ist ein rätselhafter Bau: Er besitzt eine ungewöhnliche architektonische Form und über seine ursprüngliche Funktion können bislang nur Vermutungen angestellt werden. Zu dem kleinen romanischen Gebäude gelangt man, wenn man die ersten drei Tore des Comburger Klosterkomplexes durchschritten hat.

Die Kapelle liegt zur linken Hand und stellt über eine Treppe im Untergeschoss die Verbindung zur höher liegenden Klosterkirche her. Der Weg führt durch einen tonnengewölbten Gang auf das Portal der Kirche zu, dabei wird ein Höhenunterschied von rund zwei Metern überwunden.

Wendet man sich, oben angekommen, dem sechseckigen Zentralbau zu, so fällt auf, dass die Südseite anders gestaltet ist: Während an den anderen Seiten auf einer Brüstungsmauer Rundbogenarkaden sitzen, ist hier eine symmetrische Anlage mit einem mittig über dem Durchgang sitzenden Fenster mit eingestellter Säule zu sehen, das von zwei Türen flankiert wird. So hatte das Obergeschoss wohl ursprünglich einen durch hölzerne Anbauten erschlossenen Zugang, der direkt auf die Tür zum inneren Kapellenraum zuführte.

In zwei Phasen gebaut

Inzwischen gelangt man zum Arkadenumgang und dem Kapellenraum über eine kleine Treppe auf der Westseite. Aufgrund der dort sichtbaren Anstückungen und der Positionierung eines stilistisch jüngeren Knospenkapitells vermutet der Kunsthistoriker Cornelius Hopp von der Universität Kiel, dass der Bau in zwei zeitlich nah aufeinanderfolgenden Phasen errichtet wurde.

In einer ersten Bauzeit sei der zweigeschossige Bau sehr zügig errichtet worden. Dabei sprächen die Detailformen wie die Würfelkapitelle der Arkadensäulen und die fein ausgearbeiteten Diamantsternbänder entlang der Eckvorlagen für eine Entstehung um 1200. Zu diesem zeitlichen Ansatz passe allerdings nicht das Gewölbe in der oberen Kapelle. Dem sechseckigen, durch kleine Obergadenfenster belichteten Raum ist eine Mittelsäule eingestellt, die die Rippen eines an der Wand auf Konsolen aufliegenden Gewölbes trägt. Die Ornamentformen des Kelchkapitells und der Konsolen lassen sich, so Hopp, beispielsweise gut mit den um 1225 entstandenen Formen der Refektorien in Maulbronn oder in Bebenhausen vergleichen. So sei ein nachträglicher Einbau des Gewölbes und eine zeitgleich erfolgte Änderung der Zugangssituation am Außenbau plausibel.

Über die ursprüngliche Nutzung dieses besonderen Raumes schweigen die Quellen, dafür gibt es zahlreiche Vermutungen, wie Cornelius Hopp in seiner Aufarbeitung der Forschungsgeschichte darlegt. Handelte es sich aufgrund der Zentralbauform um eine Heilig-Grab-Kapelle? Oder ist der Bau aufgrund einer Stifterdarstellung im Inneren als Stauferkapelle anzusprechen? Könnte der Umgang für den Zweck von Reliquienweisungen gedient haben? Ist das Gebäude aufgrund der Nähe zum Friedhof und der ehemals überlieferten Anbringung von Grabmälern als Totenkapelle anzusehen? Und wurde eventuell das Untergeschoss als Beinhaus genutzt?

Bekannt ist, dass der Raum im Obergeschoss in späterer Zeit als Archivraum diente. Das Patrozinium könnte weitere Hinweise geben: Da sich ein Bild des Heiligen Erhard über dem Altar in der Kapelle befindet, wird die Sechseckkapelle als Erhardkapelle angesehen. Eine solche ist in den Quellen seit 1324 auf der Großcomburg belegt. Das Bild des Heiligen wurde allerdings erst im 16. Jahrhundert angebracht, zusammen mit den heiligen Bischöfen Kilian, Nikolaus und Erasmus.

Unter diesen Renaissancemalereien ist eine ältere Malschicht vorhanden, die unter anderem eine Kreuzigungsgruppe mit zwei Heiligen und einem knienden Stifterpaar zeigt. Diese Personen können allerdings nicht sicher identifiziert werden, es wird vermutet, dass ein Schenk von Limpurg mit seiner Gemahlin dargestellt ist.

Mauerreste entdeckt

Auch am Außenbau sind die Reste von Malereien zu erahnen. Hier finden sich zu Seiten der ehemaligen Zugänge Wächter- und Engelsfiguren. Diese könnten die Funktion der Kapelle als Heilig-Grab-Kapelle belegen. Für die Forschung wäre das Aussehen des Bereichs zwischen der Kapelle und der Klosterkirche von Interesse, in dem durch Quellen ein „Fürschopff“, eine Art Atrium, belegt ist.

Der Haller Architekt Eduard Krüger stieß hier bei Grabungen in den 1940er-Jahren auf Mauerreste, die jedoch kaum dokumentiert wurden. Eventuell könnten Untersuchungen des Untergrunds mit modernen Methoden zu neuen Ergebnissen führen.