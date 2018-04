Literatur Eine Novelle über das Durchhaltevermögen

Tübingen/Hall / Monika Everling

Fahrradfahrer brau­chen Durchhaltevermögen. Das beschreibt Joachim Zelter in seinem neuen „Roman einer Obsession“, so der Untertitel für die Novelle „Im Feld“, ausführlich. Der in Schwäbisch Hall aufgewachsene Autor legt ein schmuckes, schmales Bändchen vor. Es handelt von vorne bis hinten von einer einzigen Radtour. Diese führt durch die Vogesen, rauf und wieder runter, 345 Kilometer weit an einem einzigen Tag, 4267 Höhenmeter. Die Fahrer strengen sich an bis zum Umfallen. Dabei wollte der Ich-Erzähler eigentlich nur in der mittleren von drei Leistungsgruppen eines Radsportvereins mitfahren, etwa 100 Kilometer weit „in welligem Terrain“. „Im Feld“ handelt davon, wie man unversehens in den Sog eines Gemeinschaftserlebnisses geraten kann, und dabei die eigene Person und die Gesundheit ins Hintertreffen kommen. Die Herde der Radfahrer wird zusammengehalten von einem Idol namens Lan­dauer, einem Besessenen, der wie ein Schäferhund um die Gruppe kreist und versucht, sie zusammenzuhalten. Aber sein Ehrgeiz ist viel größer als sein Beschützerinstinkt. Als ein Fahrer kollabiert, heißt es: „Er fiel friedlich. Zweierreihen. Das Surren der Räder.“

Das Büchlein handelt auch von einem Menschen, der die Berufs- und Erfolgsträume seiner Jugend begraben musste. Und es hat, wie man es von den originellen und fantastischen Romanen Zelters gewohnt ist, eine geschliffene Sprache, die mit Stilmitteln wie der Wiederholung virtuos spielt. Trotzdem, an die Qualität von Zelters Romanen „Briefe aus Amerika“, „Das Gesicht“, „Die Würde des Lügens“, „Schule der Arbeitslosen“, „untertan“ und vor allem „Der Ministerpräsident“, mit dem Zelter im Jahr 2010 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, kommt „Im Feld“ nicht heran. Das Büchlein, so dünn es ist, fordert auch vom Leser mehr Durchhaltevermögen, als die meisten aufzubringen bereit sein werden.

Info „Im Feld. Roman einer Obsession“ ist im Verlag Klöpfer&Meyer erschienen. Die Erzählung hat 154 Seiten, das Buch kostet 20 Euro.