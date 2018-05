Kunst Eine neue Schriftart erfinden

Verena Köger

Hip-Hop-Beats, mehr als 300 Spraydosen und 250 Quadratmeter Fläche, die darauf wartet, mit bunten Bildern geschmückt zu werden – am Samstag treffen sich rund 25 regionale und überregionale Künstler zur zweiten Haller Diversity Jam des Club Alpha 60. Im Oktober, im Rahmen der langen Kunstnacht, wurde die Unterführung beim Hotel Hohenlohe umgestaltet. Dieses Mal ist die Unterführung am Friedhofsdreieck dran.

Frieder Simpfendörfer (30) ist der Organisator der Veranstaltung und hat die Sprayer wie schon im vergangenen Jahr eingeladen. Dieses Mal ist die Jam eine eigenständige Veranstaltung mit doppelt so vielen Teilnehmern. Paris, Stuttgart, München, Freiburg, Heilbronn, Karlsruhe – die Künstler reisen zum Teil von weit her. Rund zehn sind gebürtig aus Schwäbisch Hall.

Richy (19) aus Sulzdorf ist der jüngste Teilnehmer der Diversity Jam. 2015 hat er das erste Mal auf eine Wand gemalt. Seit dem Jam im Oktober betreibt er das Hobby aktiv. Dort hat er andere Künstler kennengelernt. Sie tauschen sich regelmäßig aus. Er hat sich schon überlegt, was er am Samstag malen will: eine Frau mit einem Blumenkranz um den Kopf. Einen Platz hat er schon.

„Einige malen spontan drauflos, andere haben einen Plan“, so Simpfendörfer. So komme zum Beispiel eine Crew aus Stuttgart die öfters zusammen malt und schon eine Skizze vorbereitet hat mit den Parts, die jeder Einzelne übernimmt.

Aus Weiß und Grau wird Bunt

Bevor sich die Künstler aber am Samstag ab 12 Uhr austoben können, müssen die Wände in der Unterführung überstrichen werden. Simpfendörfer bekommt Hilfe von Richy und weiteren Helfern. Aus gesponserten Farbresten eines Haller Malerbetriebes haben sie eine Grundierung angerührt, die sie auf allen Wänden der Unterführung auftragen. Wo jetzt noch gräulich-weiße Flächen sind, entstehen am Samstag Bilder in bunten Farben.

Jeder Künstler beziehungsweise jede Gruppe bekommt 13 Dosen. Diese werden von einem Heidelberger Unternehmen zur Verfügung gestellt. Es gibt unterschiedliche Töne in Lila, Gelb, Schwarz, Weiß und Pink. Die Farben hat Frieder Simpfendörfer ausgewählt. „So entsteht ein einheitliches Farbkonzept.“ Außerdem hat der gebürtige Stuttgarter dieses Mal darauf geachtet, dass die Mischung aus Styles, also Schriftzügen, und Characters, Figuren und Gesichter, passt. „Das sieht im Gesamtbild dann einfach schöner aus“, erklärt er. Für unerfahrene Beobachter seien Figuren auch besser zu erkennen als Schriftzüge und Buchstaben.

Die Unterführung am Friedhofsdreieck wird als einmalige Aktion umgestaltet. Andere Unterführungen in Hall, wie die am Hotel Hohenlohe dürfen in Absprache mit der Stadtverwaltung angemalt werden. Seit Anfang 2017 setzt sich Simpfendörfer in Kooperation mit dem Haller Kulturbüro dafür ein, dass es legale Flächen in Schwäbisch Hall gibt. „Wir wollen den öffentlichen Raum mitgestalten“, schildert der gelernte Grafiker. „Für mich ist es ein Ausdruck meines Freiheitsbedürfnisses.“

Überraschung in der Dose

Gerade ältere Menschen reagieren laut Simpfendörfer positiv auf die bunten Bilder. Die meisten seien überrascht, dass das, was aus einer Spraydose herauskommt, ein schönes Bild ergibt.

Woran sieht man denn überhaupt, ob ein Graffiti gelungen ist oder nicht? „Einerseits müssen die Farben zusammenpassen. Andererseits müssen die Proportionen der einzelnen Buchstaben stimmen“, so Simpfendörfer. Graffitis zu malen, sei wie eine neue Schriftart zu erfinden.

Info Die Diversity Jam beginnt am Samstag um 12 Uhr in der Unterführung am Friedhofsdreieck. Während die Künstler malen, legen an einem der Ausgänge Larry & Stu, Miro la Mar und Amnesiac von Radio Sthörfunk Hip-Hop und Rap auf.