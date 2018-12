Kinderbetreuung Eine Krippe ist keine Kleinliegenschaft

Wolpertshausen / Claudia Kern-Kalinke

Der Bolzplatz wird zum Kleinspielfeld halbiert. Zur Betreuung von Kleinkindern soll eine Krippe entstehen. Und doch sind es keine Klein-Klein-Pläne, die der Gemeinderat von Wolpertshausen gerade schmiedet. „Das ist keine kleine Liegenschaft“, stellte auch Architekt Lorenz Kraft fest, der am Mittwoch seinen Vorentwurf für das Projekt vorstellte, das 730 Quadratmeter umfassen soll, und dessen Kosten sich wohl auf 2,5 Millionen Euro summieren werden. Bürgermeister Jürgen Silberzahn fürchtet, „dass wir über eine Million davon selbst zahlen müssen, das ist schon ein ordentlicher Brocken“. Nach Abzug der Fördergelder wird wohl dieser hohe Betrag an der Gemeinde hängen bleiben.

Die Zuschüsse müssen aber erst einmal beantragt werden. Deshalb beeilte sich der Rat, mit seinem einstimmigem Votum „das Ding auf den Weg zu bringen“, denn die Anträge müssen bis Ende Januar gestellt sein. Zudem ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan nötig, weil der Bauplatz bislang noch im Außenbereich liegt. Förderung und Baugenehmigung vorausgesetzt, sei im Herbst 2019 der früheste Baubeginn möglich. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt 18 Monate.

Planung vergeben

Das Haller Planungsbüro wurde mit einem einstimmig beschlossenen Architektenvertrag in die Pflicht genommen, die Pläne rechtzeitig förderfähig auszuarbeiten. Lorenz Kraft soll außerdem beim Bau der Kinderkrippe mit den Fachingenieuren Stettner, Elektro-, Heizungs- und Sanitärplanung, sowie dem Statikbüro Hofmann zusammenarbeiten.

Mit dem Vorentwurf, den der Architekt in der Sitzung vorlegte, waren die Räte durchaus zufrieden. Dem Planer ist quasi die Quadratur des Kreises gelungen. Muss er doch ein Gebäude so in eine fünf Meter hohe Böschung setzen, dass Ober- und Untergeschoss gleichermaßen barrierefrei zu erreichen sind, die Räume genügend Tageslicht bekommen und die Außenflächen von Krippe und angrenzender Kindertagesstätte nicht zu sehr beschnitten werden.

Um dem Platzbedarf der Unter-Dreijährigen gerecht zu werden, gruppiert er vier getrennte Betreuungsbereiche um einen runden Mehrzweckraum, der gleichzeitig als Verteiler in der Mitte dient. Den Gruppenräumen in den vier Ecken sind jeweils ein kleiner Schlafraum und ein Nassbereich mit Wickelraum zugeordnet. „Das ist so mit der Kindergartenleitung abgesprochen, damit sie die Kinder zum Wickeln nicht erst quer durch das Gebäude tragen müssen“, erklärte Architekt Kraft die Vierfachausführung.

Viele Anregungen der Kindergartenleitung sind in die Planung eingeflossen. So ist auch ein Parkplatz für Kinderwagen vorgesehen. Nur dem Wunsch nach einer Dachterrasse auf dem Flachbau konnte Kraft aus Kostengründen nicht nachkommen. Die Dachflächen sollen statt dessen begrünt werden. Die Möglichkeit, Fotovoltaikanlagen auf dem Dach zu montieren, wie es Gemeinderat Konrad Weinmann vorgeschlagen hat, will der Architekt berücksichtigen. Noch nicht ganz geklärt sind die Fußwege für die Eltern, die ihre Kleinkinder bringen und abholen. Die Strecke sei doch ziemlich lang, fand Cornelia Füssel: „Bei Regen sind die Kinder nass bis sie am Eingang sind.“ Architekt und Bürgermeister wollen jedoch den Außenbereich der Krippe nicht mit einem öffentlichen Weg durchschneiden.

Diverse Personal- und Büroräume sowie ein größerer Raum für eine Regelgruppe über drei Jahre sollen im oberen Geschoss untergebracht werden. Der Bereich wäre von oben, vom bestehenden Kindergarten her, barrierefrei zugänglich. Architekt Kraft hofft, dass er so den Aufzug sparen kann. Eine Treppe innerhalb des Gebäudes ist vorgesehen.

Für einen Wunsch von Wolfgang Kuchenbrod und Konrad Weinmann will sich Bürgermeister Silberzahn persönlich einsetzen: der Rundbereich in der Mitte soll „ein Türmle mit Zeltdach“ bekommen, so wie es auch beim bestehenden Kindergarten vorhanden ist.