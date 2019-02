Duo Eine imaginäre Pilgerreise

Schwäbisch Hall / Rainer Ellinger

Rudolf Guckelsberger, Sprecher und Moderator beim SWR, gestaltete am vergangenen Samstag gemeinsam mit der Sindelfinger Konzertgitarristin Barbara Gräsle die „Stunde der Kirchenmusik“ in der Haller Michaelskirche. Lesungen, Erzählungen und Musikbeiträge nehmen das Publikum auf eine imaginäre Pilgerreise nach Santiago de Compostela mit.

Wollen sie Ihren eigenen Tod überleben? Dann müssen Sie die Wanderstiefel schnüren und sich auf den Weg nach Santiago machen. Dort, in der berühmten Kathedrale angekommen, können Sie ein, Ihre Reise bestätigendes Zertifikat erhalten, mit Stempel. Das nennt man inoffiziell auch den „Pilgertod“, denn dann ist man ja kein Pilgernder mehr.

Geschichten voller Wunder

Der Weg nach Santiago de Compostela ist ein wunderbarer: oft wundervoll, oft auch nur verwunderlich. So geht die Wahl des Standortes der Kathedrale darauf zurück, dass ein großer Stein, auf den der Leichnam des enthaupteten Apostels Jakobus „geleget ward“, sich augenblicklich in einen wunderschönen Sarkophag umgestaltete. Später trug sich zu, dass ein Jüngling der unschuldig am Galgen „gehenket ward“, diese Prozedur einfach überlebte. Der Richter, dem man die Kunde hiervon beim Festmahl überbrachte, meinte, wenn das wahr sei, würde der gebratene Gockel vom Teller aufstehen und davonfliegen; was sogleich geschah.

Und Hape Kerkeling – auch bekannt als der, der „dann mal weg war“ – schleppte sich mit stets größer werdendem Hunger von geschlossener Gastwirtschaft zu geschlossener Gastwirtschaft, bis er schließlich bar jeder Hoffnung, in einem winzigen „Kaff“ landete, dessen erbärmlicher Anblick jeder Beschreibung spottete. Doch ausgerechnet hier fand er einen Landgasthof mit herrlich hergerichtetem Speisesaal vor.

Doch damit genug der wundersamen Begebenheiten. Ebenfalls wunderbar war das Gitarrenspiel von Barbara Gräsle. Mit romantischer Einfühlung und feinster dynamischer Abstufung von Cantus und filigranem Beiwerk. Zu Beginn das Prelude Nr. 1 des Brasilianers Heitor Villa- Lobos (1887–1959), das durch sein „molliges“ musikalisches Thema etwas an Smetanas „Moldau“ erinnert. Es folgten ein Stück namens „Gigbag“, das in etwa so viel bedeutet wie „Rucksack“, des 1966 geborenen Ulrich U. Warnecke und „Unterwegs“ des 1957 geborenen Horst Großnick. „Glockenklänge“ von Joao Pernambuco (1883–1947) oder „Feste Lariane“ von Luigi Mozzani (1869–1943) sind alle sehr romantisch in der Art und feinsinnig gespielt. Am Bekanntesten ist vielleicht „Amazing Grace“, meditativ dargeboten, mit kleinen Umspielungen der Melodie.

Zu klangschwach

Problematisch war die Wahl der Position der Solisten oben vor dem Altarraum. Das leise Spiel war schon in den vordersten Sitzreihen nur mühsam zu vernehmen. Das Naturinstrument war ohne jegliche Verstärkung einfach zu klangschwach für die große Michaelskirche. Der Rezitator nutzte die letzten Minuten, ehe es 19 Uhr schlug, um das Büchlein „Kleines Pilger ABC“ von Martin Thull zu empfehlen.