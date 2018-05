Eine eigene grüne Oase

pm

Was gibt es Schöneres als den Sommer im eigenen schön gepflegten Garten oder Balkon zu verbringen? Zum Toben und Spielen gibt es für Kinder dafür kaum einen besseren Ort. Vor allem Grasflächen sind toll, weil es sich darauf sitzen, Fußball spielen und barfuß laufen lässt.Wichtig ist allerdings, dass sich in den grünen Flächen kein Klee ansiedelt. Denn darin krabbeln häufig Insekten wie Hummeln oder Bienen, die dem Nachwuchs mit ihren Stacheln zusetzen können.

Je nach Alter der Kleinen bringt eine Sandkiste viel Freude. Unter einem schattigen Baum oder einem Sonnensegel verbringen Kinder dort Stunden mit Buddeln, Sand sieben oder Burgen bauen. Das Hantieren mit Schaufel, Eimer und Förmchen fördert die Kreativität der Kinder und verbessert ihre motorischen Fähigkeiten.

Jede Menge Spaß im Grünen

Das Graben im Gemüse- oder Blumenbeet begeistert Kinder jeden Alters. Mit der eigenen Gießkanne können sie Mama und Papa beim Bewässern der Pflanzen helfen. Denen macht das Gärtnern mit dem Nachwuchs nicht nur Spaß, sie freuen sich auch über den gesunden Nebeneffekt: Denn Obst wird zwar gerne genascht, aber Gemüse ist bei Kindern oft nicht gerade der Renner. Doch was eigenhändig angebaut wurde, wird zumindest mal probiert. Gut dafür geeignet sind Kräuter, Kapuzinerkresse, Erdbeeren, Tomaten oder Pflücksalat – so macht auch das Ernten Freude.

Kleine Wasserratten vergnügen sich am liebsten mit Schwimmtieren und Gießkanne im Planschbecken. Witzige Spielidee: Große und kleine mit Wasser gefüllte Ballons ins leere Becken geben. Die Kinder müssen diese mit den Füßen zertreten, so dass das Becken sich füllt. Oft sind selbst ein einfacher Gartenschlauch oder mehrere mit Wasser gefüllte Eimer ausreichend für eine lustige Wasserschlacht mit der ganzen Familie.

Wachsen Bäume im Garten, ist auch der Wunsch nach einem Baumhaus nicht weit. Gut eignen sich dafür Laubbäume wie Eichen, Linden oder Buchen, doch auch auf ausgewachsenen Apfel- oder Birnenbäumen lässt sich ein kleines Spielhaus für Kinder errichten. Dieser Rückzugsort kann als Spielstätte, Hauptquartier und in lauen Sommernächten sogar als Schlafplatz genutzt werden.

Stilvoll und platzsparend

Doch auch die Erwachsenen brauchen Platz, um sich im eigenen Garten zu verwirklichen. Was in Sachen Einrichtung für die Wohnung angesagt ist, findet sich inzwischen häufig auch im Garten. Denn längst ist die Außenanlage für viele zum zweiten Wohnzimmer unter freiem Himmel geworden. Elegante Outdoor-Teppiche, bequeme Loungesofas und formschöne Regale: Das Wohnzimmer im Grünen verschmilzt immer mehr mit dem Innenbereich. Die Grenzen zwischen den Wohnräumen und den anschließenden Freisitzen sind inzwischen fließend. Kein Wunder, dass immer mehr Interieur-Trends auch auf den Garten übergreifen. Eine moderne Gartenbeleuchtung beschränkt sich nicht auf Erdspieße und Wegeleuchten, sondern kann sogar Kronleuchter und Tripod-Stehleuchten für die stilvolle Terrassengestaltung umfassen.

So ein Garten braucht auch sehr viel Pflege. Bereits im Frühling geht es los: Giersch, Ackerschachtelhalm, Hirtentäschel, Distel und Co. machen sich in Beeten und auf Wegen breit und sind Gartenbesitzern ein Dorn im Auge. Das Unkraut scheint immer schneller zu wachsen als die liebevoll gepflanzten Blumen und Stauden. Doch was tun? Schließlich schaut der Wildwuchs nicht nur unschön aus, sondern bedeutet für die anderen Pflanzen auch Konkurrenz um Nährstoffe, Wasser und Platz.

Gartenexperten empfehlen, die Unkräuter möglichst frühzeitig zu entfernen, damit sie sich nicht noch weiter verbreiten können. Unkraut jäten ist allerdings mühsam und muss regelmäßig wiederholt werden. Es wird heutzutage zwar viel über wirksame und vermeintlich umweltschonende Hausmittel gesprochen, doch auch bei diesen Methoden werden Boden, Pflanzen und Grundwasser in hohem Maße geschädigt. Laut Landwirtschaftskammer Niedersachsen bleibt auch der Einsatz derartiger Substanzen auf versiegelten Flächen weiterhin verboten. Das Abflammen von Unkräutern ist ebenfalls zum einen sehr zeitaufwendig und nicht jedermanns Sache, zum anderen kann es sogar gefährlich werden.

Gegen Unkraut soll auch das Bedecken der Beete mit einer Mulchschicht helfen, allerdings vertragen nicht alle Pflanzen den Rindenmulch. Bei Rosenbeeten sollte man völlig darauf verzichten. Sind die Rosen von einem Pilz befallen, macht es die dicke Mulchschicht nämlich schwierig, die kranken Blätter aufzusammeln und im Hausmüll zu entsorgen. Krankheitserreger können dann im Beet überwintern. Ein schön gepflegter Garten mit sauberen Beeten erfreut nicht nur den Gärtner selbst, sondern auch jeden Besucher. Doch viele Hobbygärtner wollen nicht nur hacken und zupfen, sondern sich in ihrer Freizeit inmitten ihres Gartenreiches erholen.

Kleiner Platz an der Sonne

Doch nicht jeder hat das Privileg einen eigenen Garten zu haben. Ein Balkon ist ein gutes Stück Lebensqualität und gibt auch Städtern die Möglichkeit, jederzeit angenehme Auszeiten an der frischen Luft zu genießen. Mit ein bisschen Planung und Phantasie lässt sich jeder noch so kleine Balkon in kleine Freizeitparadiese verwandeln und vielseitig nutzen. Alte abgetretene Böden beispielsweise lassen sich mit speziellen Holzdielen, die es im Baumarkt oder Holzfachhandel gibt, im Handumdrehen selbst verschönern. Mit ein bisschen Pflegeaufwand bleiben solche Holzböden viele Jahre lang schön.

Für die Möblierung eignen sich am besten platzsparende Klappmöbel, die es heute in vielen Varianten aus Holz, Metall oder pflegeleichten Kunststoffen gibt. So kann jeder seinen Balkon sehr schnell vom Essplatz zur Kaffeetafel oder zum Sonnenliegeplatz umbauen. Pflanzen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Große Blumenkübel oder Sträucher kosten in der Regel zu viel Platz. Besser geeignet sind Blumen und Gartenkräuter, die zum Beispiel nach außen am Geländer angebracht oder platzsparend übereinander auf Blumenleitern angeordnet werden können.

Ein besonders wichtiges Thema ist der Sonnen- und Sichtschutz. Auf Südbalkonen kann es im Sommer ohne Schatten unangenehm heiß werden. Hierfür gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten mit passenden kleinen Markisen oder Seitenzugmarkisen an. Glasdächer und verschiebbare Glaselemente schützen vor Regen und Wind.