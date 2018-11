Inklusion Eine Chance, die Gold wert war

Schwäbisch Hall / Claudia Borkowski

Jessica Pilz ist stolz auf sich und das kann sie auch sein. Die 24-Jährige hat das geschafft, wovon viele andere Menschen mit einer Behinderung träumen – ein toller Job in einem Kindergarten. Seit dem 1. Mai ist die junge Frau aus Ammertsweiler ganz offiziell bei der Stadt Schwäbisch Hall angestellt und arbeitet als hauswirtschaftliche und pädagogische Helferin im Kinder- und Familienzentrum Pfiffikus in Hessental.

Der Berufswunsch, mit Kindern zu arbeiten, begleitet Pilz schon lange. „Ich wollte einfach Kontakt mit Kindern haben, mit ihnen Spaß machen“, erzählt sie. Als Jessica Pilz in den Berufsbildungsbereich der „Lebens-Werkstatt“ kommt, gibt sie auch diesen Wunsch an. „Wir wollen dabei herausfinden, wo die Motivation, wo die Fähigkeiten unserer Mitarbeiter liegen“, erklärt Jobcoach Jochen Benz. 15 Kindergärten fragt sein Kollege an, bis er von Theresia Röger, der Leiterin vom Pfiffikus, das Okay für ein Praktikum bekommt. „Diese Chance war der erste Schlüssel für den heutigen Erfolg, denn es ist schwer, in diesen Bereich ohne Ausbildung hineinzukommen“, weiß Benz.

Eine Chance geben, das ist genau der Grund, warum Röger „Ja“ sagt. „Ich denke, alle Menschen sollten eine bekommen, egal, was schulisch da ist“, ist sie überzeugt. Außerdem sei es in so einer großen Einrichtung wie Pfiffikus mit 120 Kindern und entsprechend vielen Fachkräften sicher einfacher umzusetzen, als in einem kleinen Kindergarten. „Da ist immer jemand da, den sie fragen kann, wenn es Unklarheiten gibt.“ Auch Benz hatte von Anfang an das Gefühl, dass das Angebot von Herzen kommt. „Das ist natürlich Gold wert, um später ein Aufgabenfeld zu entwickeln.“

Der Jobcoach hilft

Das Praktikum beginnt im Oktober 2016. Schnell zeigt sich, wie motiviert die junge Frau bei der Sache ist. Immer übt sie mit ihrem Jobcoach, der auch Ansprechpartner für die Erzieher ist, wenn Probleme auftauchen. Beim Spielen oder Motivieren braucht sie keine Hilfe, darf sogar in Absprache eigene Projekte organisieren – wie beispielsweise die Planung eines Tanzes für das Sommerfest.

Röger und ihr Team wollen die 24-Jährige gerne fest haben, doch allein als pädagogische Hilfskraft? Das reicht nicht, um eine langfristige Stelle zu begründen. Dann kommt ein bisschen Glück dazu. Die hauswirtschaftliche Kraft geht in den Ruhestand. Statt selbst zu kochen, soll die Einrichtung künftig beliefert werden. Röger hat die Idee, Pilz‘ Arbeitsgebiet damit zu ergänzen.

Wieder üben Pilz und Benz fleißig, denn es gibt vieles zu beachten. Sie muss ja nicht nur den Tisch decken, sondern auch die Temperatur des gelieferten Essens überprüfen, auf Hygienevorschriften achten und vieles mehr. „Sie ist da wirklich sehr gewissenhaft“, lobt die Leiterin.

Im Januar beginnt Jessica Pilz zunächst auf einem ausgelagerten Arbeitsplatz noch im Dienst der „Lebens-Werkstatt“. Weil das gut läuft, gibt die Stadt das Okay für die Übernahme und sie unterschreibt einen Jahresvertrag. Jetzt wird sie nicht mehr von Benz, sondern vom Integrationsfachdienst begleitet. Eines ist klar – Jessica Pilz wird sich ordentlich anstrengen, damit der Vertrag verlängert wird. „Ich möchte hier nicht mehr weg.“

