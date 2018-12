Eine Ära geht zu Ende Bühlertanner Dirigent Richard Beißer hört auf

Bühlertann / Rainer Richter

Nach 30 Jahren gibt Richard Beißer den Dirigentenstab beim Musikverein Bühlertann ab. Die Gemeinde verleiht ihm die Ehrenmedaille in Gold, das Faschingskomitee die Ehrenmitgliedschaft.

Vor einem mehr als vollen Haus und zahlreichen Ehrengästen verabschiedete die Musikkapelle Bühlertann Richard Beißer. Schon beim fünften Titel des Jahreskonzertes gab es stehende Ovationen, Jubel und lang anhaltenden, würdigenden Beifall. Auch die Jugendkapelle Oberes Bühlertal unter Simone Kiesel erwies ihre Referenz und beeindruckte mit ihrem Einfallsreichtum.

Der erste Teil des Konzertes brillierte mit Werken berühmter Komponisten wie Richard Wagner, Johann Strauß und Gioachino Rossini. Mit einem Kunstgriff wurde die Situation entschärft. Oliver Häckh, der auch das Programm moderierte, sagte: „Es sind alles Stücke, die sie schon einmal gehört haben.“ „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer wurde 2004 zum ersten Mal gespielt, der Kaiser-Walzer von Johann Strauß 1995. Rossinis „Diebische Elster“ 2004 folgte als fünfter Titel. Die flinken Abläufe verlangen nicht nur den zehn Klarinettisten alles ab. Nicht umsonst meinte Oliver Häckh, sie hätten eigentlich immer gehofft, vor diesem Stück verschont zu bleiben. Die Kapelle ist gereift. Richard Beißer weiß schon, was er seinen Musikern zumuten kann. Und die Reaktion des Publikums war eindeutig und gab Beißer Recht.

Auch der zunächst gefälliger anmutende zweite Teil des Konzertes „fordert uns heraus, wie alles an diesem Abend“, meinte Häckh. Filmmusik wie „Fluch der Karibik“ wird von Blasmusikkapellen gerne gespielt, aber selten mit so einer Dynamik und Kraft.

Es geht Schlag auf Schlag

Die Höhepunkte des Abends folgten Schlag auf Schlag. Richard Beißers temperamentvolles und virtuoses Solo Monti Csardas auf dem Sopransaxofon ließ die Zuhörer den Atem anhalten. Céline Häckh beeindruckte mit „On the sunny side oft the street“ und im Duo mit Jürgen Hirsch „The time of my life“. Auf eigenen Wunsch beendete Richard Beißer das Konzert mit einem gefühlvoll intensiven Solo „I do it for you“. Ein Vollblutmusiker, nicht nur mit dem Dirigentenstab in der Hand. Jubel und Zugabe-Rufe, rhythmisches Klatschen und stehend gezollter Beifall rockten die Halle.

Es folgten die persönlichen Ehrungen. Martin Dasing vom Blasmusikverband Baden-Württemberg verlieh Richard Beißer den Ehrenbrief und die Dirigentennadel in Gold mit Diamant. Bürgermeister Michael Dambacher bedankte sich für den wunderbaren, erlebnisreichen Abend. Beißer habe als Dirigent eine ganze Musikergeneration geprägt. „Wir werden sicherlich noch erleben, welche Ziele du noch mit deinem Saxofon-Quartett und der Burgenlandkapelle erreichen möchtest. Richard Beißer, du bist der Botschafter der Gemeinde Bühlertann schlechthin. Deshalb hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dir die Ehrenmedaille in Gold der Gemeinde zu verleihen. Du bist erst der Dritte, der diese Auszeichnung erhält“, so Dambacher.

FKB-Ehrenmitglied

Paul Schmieg und Sonja Gürth würdigten Richard Beißers Engagement im Bühlertanner Fasching und bedankten sich für die 30 000 Tuschs. Beißer ließ gleich noch zwei weitere folgen. Sie ernannten ihn zum Ehrenmitglied des Fastnachtskomitees Bühlertann und überreichten ihm „für die nächsten 30 Jahre“ eine Prunksitzungs-Dauerkarte.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Oliver Häckh, meinte lächelnd: „Lieber Richard, du wurdest im Jahr 1988 aus drei Bewerbern um die Dirigentenstelle mit einer Stimme Mehrheit gewählt. Ich glaube, niemand hätte gedacht, dass du 30 Jahre bei uns bleiben würdest. Wir danken dir, dass du uns unendlich viel beigebracht hast.“ Nach der Überreichung des goldenen Dirigentenstabes kam es noch einmal von Herzen: „Wir können nur sagen, vielen herzlichen Dank für alles.“

Richard Beißers Augen glänzten, er verdrückte ein paar Tränen: „Ich trenne mich nur schweren Herzens von euch. Lasst nicht nach. Danke, danke und nochmals danke.“