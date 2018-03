Ranking Eindeutiges Ergebnis

Ingelfingen / Holger Ströbel

Eine Befragung von Focus-Business in Zusammenarbeit mit Xing und dem Arbeitgeberbewertungsportal kununu.com hat Bürkert Fluid Control Systems als einen der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. In der größten Untersuchung dieser Art wurden die 1000 beliebtesten Arbeitgeber ermittelt und als „Top nationaler Arbeitgeber 2018“ ausgezeichnet. Im branchenspezifischen Ranking liegt Bürkert im Bereich ‚Maschinen- und Anlagenbau‘ sogar auf dem 20. Platz. Meike Querengässer, Personalleiterin der Bürkert-Gruppe, sagt: „Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Die Auszeichnung als einer der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands freut uns besonders.“