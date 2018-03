Stadtmarketing Einblicke hinter die Kulissen

Schwäbisch Hall / swp

Industrie- und Handelskammer, der Verein Schwäbisch Hall aktiv und die Stadtverwaltung organisieren gemeinsam diese 3. City-Dinner- Tour. Die erfolgreichen Touren der letzten beiden Jahre waren ausgebucht. Mit dabei sind diesmal die Unternehmen Commerzbank AG, RBB Beathalter & Partner, Herrenmode Schuhmacher, Naturfriseur und Touristik und Marketing Schwäbisch Hall.

Die Tour bietet Unternehmern die Möglichkeit, sich und ihr Unternehmen vorzustellen und mit den Bürgern direkt in einen Dialog zu treten. Denn gerade in Zeiten, in denen viele Aktivitäten online abgewickelt werden, ist der menschliche und persönliche Kontakt zwischen Unternehmer und Kunde der Trumpf, den die Innenstädte dem Internet voraushaben. Für die Teilnehmer ist die Tour eine Möglichkeit, Unternehmen und Unternehmer etwas anders kennenzulernen und einmal „hinter die Kulissen“ zu blicken.

Die Tour startet um 18 Uhr mit einem Empfang. Anschließend geht es in kleinen, geführten Gruppen durch die Teilnehmergeschäfte. Zum Abschluss gibt es einen Ausklang. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.