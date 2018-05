Neuordnung Ein Zuhause für Eisvogel und Orchidee

Wolpertshausen / Ute Schäfer

Die Bühler schlängelt sich malerisch durch das Tal zwischen Unterscheffach, Hopfach und Cröffelbach. Die Vögel zwitschern, die Obstbäume blühen. Eine echte Idylle, mit einer reichen Flora und Fauna. Der Eisvogel fliegt tags und die Mopsfledermaus, eine Rote-Liste-Art, nachts. Orchideen gibt es in den Wiesen und den Großen Wiesenknopf, der nicht so selten ist. Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, der ihn umflattert, allerdings schon. Der braucht die Blüten des Wiesenknopfs – und eine Ameise, die seine Larve zum Überwintern in ihren Bau schleppt, weil sie sie für ein Ameisenei hält.

Und weil hier alles so idyllisch ist, hat das Flurneuordnungsverfahren auch zwei Ziele: Erstens, natürlich, sollen die Grundstücke zusammengelegt werden, um den zersplitterten Grundbesitz etwas weniger zersplittert zu gestalten. Zweitens soll das Bühlertal mit seinen steilen Hängen und der beengten Flussaue als hochwertige, ökologisch vielfältige Kulturlandschaft erhalten, ja sogar verbessert werden.

Mehr Platz für den Flusslauf

Da ist zum Beispiel der Flusslauf selbst. Im neu geordneten Bühlertal bekommt er mehr Platz: rechts und links des Ufers gibt es zukünftig einen jeweils fünf Meter breiten Streifen, der der Gemeinde gehören wird, nicht mehr den Landwirten. Die dürfen deshalb dort auch nicht mehr bis ans Flussufer mähen.

Allerdings wird der Streifen selbst nicht sich selbst überlassen. „Der neue Eigentümer, also die Gemeinde, erhält genaue Vorgaben zu einer extensiven Flächennutzung“, erklärt Tim Otto, leitender Ingenieur im Amt für Flurneuordnung und Vermessung des Landratsamts. Außerdem, erklärt er, wird Natur durch den Wegebau verbessert.

Was sich zuerst einmal wie ein Widerspruch anhört, ist gar keiner. Denn natürlich ist das Bühlertal eine vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft. Deshalb wurden zum Beispiel Trockenmauern saniert, um der dort lebenden Schlingnatter eine langfristige Heimat zu bieten. Und deshalb liegt das Augenmerk der Flurbereinigung auch darauf, die verschiedenen Pflanzengesellschaften zu erhalten, die es zum Beispiel in den „mageren Flachlandmähwiesen“, den „feuchten Hochstaudenfluren“ oder den „Kalk- und Magerrasen“ gibt. Diese Flächen, allen voran in den steilen Hanglagen, können aber nur bewirtschaftet werden, wenn der Landwirt mit seinem Schlepper auch hinkommt – was die Wege nötig macht.

Derzeit ist das Verfahren der Flurneuordnung voll im Gange – wobei die zwei größten Baumaßnahmen schon abgeschlossen sind: Es handelt sich um zwei erneuerte Feldwegebrücken, die die Bühler in Hopfach und Unter­scheffach queren. „Momentan arbeiten wir im Außendienst und vermessen die neu geschaffenen Wege und das Gewässernetz“, erklärt Otto. Damit liegt das Verfahren voll im Zeitplan. „Das Resultat der Vermessung bildet dann den Rahmen für die Neueinteilung der Grundstücke.“

Und dann ist das Projekt für die Eigentümer eigentlich abgeschlossen. Doch für‘s Amt geht die Arbeit weiter, denn dann müssen die „rechtlichen Regelungen“ erstellt werden, so Otto. Denn natürlich müsse sich der Eigentümerwechsel später auch im Liegenschaftskataster und im Grundbuch wiederfinden.