Gaildorf Ein würdevoller Abschied

Gaildorf / pm

Frühling bedeutet für die meisten Menschen vor allem Farbe. Auch in den Friedhofsgärtnereien sind deshalb jetzt Frühblüher in leuchtenden Tönen besonders beliebt.

Dafür, dass es dabei nicht langweilig wird, sorgt auch die stetig wachsende Auswahl an Pflanzen. „Bei der Grabgestaltung im Frühjahr lassen wir Friedhofsgärtner uns von den bunten Frühjahrsboten inspirieren. Ob dezent oder farbenfroh, der Kundenwunsch ist dabei oberstes Gebot“, erklärt Birgit Ehlers-Ascherfeld, Friedhofsgärtnerin.

So sind auch in diesem Jahr frische und stilvolle Ideen gefragt, die den Grabbesuchern gefallen, den Verstorbenen gerecht werden und sich zudem harmonisch in die Umgebung einfügen. Eine Aufgabe, die Friedhofsgärtner mit viel Know-how und Fingerspitzengefühl angehen, etwa bei einer Beratung oder als Serviceleistung im Rahmen einer Jahres- oder Dauergrabpflege.

Symbol für ewiges Leben

„Die Narzisse beispielsweise hat das Zeug zur Frühjahrstrendpflanze in diesem Jahr. Neben ihrer Schönheit lässt sie sich gut mit anderen Frühlingsklassikern kombinieren“, verrät Ehlers-Ascherfeld. Die hochreckenden, gelben Blüten kämen zudem am schönsten in einer größeren Gruppe zur Geltung.

Narzissen stehen als Symbol für das ewige Leben und die Wiedergeburt. Besonders gut lassen sich Narzissen mit anderen Frühlingsklassikern wie Primeln, Hyazinthen oder Vergissmeinnicht kombinieren. „Auch Stiefmütterchen sind gute Partner, denn deren breitere Blütenform bietet einen schönen Kontrast zu den hochgereckten Narzissen“, meint die Expertin Ehlers-Ascherfeld.

Hilfe bei der Pflege

Ein individuell gestaltetes Grab zählt zu den wohl wichtigsten Orten für die Trauerverarbeitung um einen geliebten Menschen. Tendenziell wünschen sich die Deutschen vor allem individuellere und pflegefreie Grabanlagen. Durch weit entfernt lebende Familien ist die traditionelle Grabpflege kaum zu realisieren. Vor allem ältere Menschen sprechen immer wieder den bangen Satz aus, sie wollten ihren Angehörigen nicht zur Last fallen. Leider wird dabei verkannt, dass sich ihre Angehörigen oft einen konkreten Trauerort wünschen, gerade wenn sie weit weg leben. Bestatter vermitteln Grabpflegevereinbarungen, die wesentlich günstiger sind als oft angenommen. Auch Friedhofsgärtner bieten den Hinterbliebenen hierfür eine Lösung: Sogenannte gärtnerbetreute Grabanlagen. Zu den bekanntesten Grabanlagen gehören „Ruhegemeinschaften“ und „Memoriam-Gärten“ sowie „NaturRuh-Areale“.

Die Begräbnisstätte eines lieben Verstorbenen sollte so zu einem besonderen Ort der Erinnerung für die Hinterbliebenen werden.