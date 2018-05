Integration Ein Vellberger Helfer für Flüchtlinge

Vellberg / Sigrid Bauer

Eine soziale Ader hat Klaus Förster sicher schon seit seiner Jugend. Sonst hätte ihn Wolfgang Engel, ein Freund aus Kindertagen und heute Geschäftsführer des Diakonieverbands Schwäbisch Hall, nicht angesprochen, ob er im Verein „Grenzenlose Freundschaft“, der sich für geflüchtete Menschen einsetzt, den Vorsitz übernehmen will. Das war vor fünf Jahren. Da war er schon sieben Jahre in Rente und ebenso lang im Verein aktiv. „Was soll ich auf dem Golfplatz?“, übernimmt er lachend ein Zitat von Hartmut Siebert, früher Chefarzt im Haller Diak, heute ebenfalls im Vorstand für „Grenzenlose Freundschaft“ aktiv. „Siebert ist für uns ein ganz wichtiger Mann. Er hat die nötigen Verbindungen und holt viele Spenden an Land“, erklärt Förster.

Das Aufgabenspektrum des Vereins ist breit. Unter dem Namen „Brückenbauer“ hat der Verein auf Initiative und mit großem persönlichen Einsatz von Karin Kücük, wie Förster betont, ein Netz aus ehrenamtlichen Dolmetschern aufgebaut, die Flüchtlinge und Migranten zum Jobcenter und anderen Behörden begleiten. „Sie bekommen zehn Euro pro Stunde. Im Monat rechnen wir über den Verein rund 30 bis 50 Stunden ab. Das wird sich noch ausweiten“, ist der 66-Jährige sicher. Die Dolmetscher sind anerkannte Flüchtlinge oder Migranten, die schon lange hier leben. „Zum Beispiel ein Diplom-Ingenieur aus Pakistan und ein Arzt, der aber noch nicht hier arbeiten darf“, berichtet Förster. Die Fach- und Sprachkenntnisse des Mediziners sind bei Arztbesuchen von Flüchtlingen viel wert. Um selbst als Arzt zu arbeiten, braucht er noch spezielle Sprachkurse. „Auch dafür benötigen wir Spenden“, so Förster. Momentan kläre der Verein mit seinen Unterstützerorganisationen, ob er auch Kosten für Rechtsanwälte übernehmen kann. „Wir haben in Hall einen an der Hand, der mit einer moderaten Bezahlung zufrieden ist“, so Förster.

Eine große Stütze des Vereins sei auch Harald Huber, unterstreicht er. Huber hat unter anderem ein Projekt für Flüchtlinge ini­tiiert, das den Männern Arbeit im Wald verschafft hat und sie sozial betreut.

Zurück für die Geburtsurkunde

Vor großen finanziellen Schwierigkeiten stehen Geflüchtete, wenn sie Papiere aus ihrer Heimat benötigen. „Für eine Geburtsurkunde muss ein Flüchtling nach Sri Lanka zurückfliegen. Abgesehen davon, dass er nicht weiß, was ihn dort erwartet, ist das teuer. In so einem Fall vergeben wir einen Kredit. Bisher haben wir das Geld immer zurückbekommen“, schildert der frühere Bankkaufmann. Auch eine Familien­zusammenführung kostet eine Menge Zeit und Geld. „Wenn die Genehmigung für den Familiennachzug da ist, fangen die Probleme erst an“, so Försters Erfahrung. Das Visum muss in der deutschen Botschaft beantragt werden, und zwar persönlich von allen Familienmitgliedern. Da es in Syrien keine deutsche Botschaft gibt, müssen die Menschen nach Ankara, Beirut oder Amman. „Dafür brauchen sie aber erst einen Termin. Das ist alles unheimlich zeitaufwendig, fast immer sind Übernachtungen nötig und das kostet“, erklärt der Migrationsexperte. Auch hier hilft der Verein mit Krediten.

Für den Umgang mit Spenden an die verschiedenen Asylkreise im Landkreis ist der Verein unverzichtbar. „Die Asyl-Arbeitskreise haben keine offizielle Struktur, sie können also keine Spendenquittung ausstellen. Wenn die Spenden über unseren Verein laufen, bekommen die Spender ihre Bescheinigung. Manche wollen einen bestimmten Flüchtling unterstützen, etwa mit einem Sprachkurs am Goethe-Institut, dann leiten wir das Geld weiter“, erklärt er.

Geflüchtete, die abgeschoben werden oder freiwillig zurückkehren, unterstützt der Verein mit einer Starthilfe. „Die Leute haben in der Heimat nichts mehr, haben alles verkauft. Sie bekommen von uns 200, 300 Euro, auch wenn das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist“, räumt er ein.

Auch als rechtlicher Träger für Projekte von Asylkreisen fun-giert der Verein. „Zum Beispiel für die Fahrradwerkstatt und die Kleiderkammer des Haller Asylkreises in der alten Spinnerei am Ripperg. Die Miete für die Räume übernimmt die Stadt Hall in Form einer Spende an uns“, erklärt Förster.

Die neueste Idee des Vereins, genauer gesagt von Karin Kü-

cük: ein zentral gelegener Garten der Begegnung in den Haller Acker­anlagen mit Tischen, Bänken, Schach- und Mühlespielfeldern und bepflanzt mit Blumen und Sträuchern aus den Herkunftsländern von Migranten, die in Hall leben. Vor allem Menschen, die neu in Hall sind, könnten dort unkompliziert Kontakte knüpfen.