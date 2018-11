Geschenk Ein Überraschung auf vier Rädern

Uttenhofen / Guido Seyerle

Der Jubilar kann es nicht fassen. Am Sonntagvormittag stürmt er die Treppe an seinem Fachwerkhaus förmlich herunter und schlägt die Hände zusammen: „Das gibt es doch nicht. So etwas kann man sich nicht wünschen!“ Seine Pferdefreunde, mit denen er in der Zucht von Schwarzwäldern eng verbunden ist, haben einen Überraschungsbesuch organisiert. „Gestern Abend saßen wir noch zusammen und keiner hat etwas gesagt“, berichtet Hans Hartmann.

„Wenn Hans die Pferde sieht, geht er von ihnen nicht mehr weg“, sagt Monique Müller. Die Oberroterin trifft sich gemeinsam mit 13 weiteren Schwarzwälder-­Liebhabern um 10 Uhr auf dem Netto-Parkplatz. Dort werden die Pferde noch einmal aufgehübscht. Mit schwarzem Huffett werden Unebenheiten ausgeglichen. Müller lacht: „Für den Hans bekommen die Pferde Nagellack drauf.“ Gleich nebenan striegelt Rainer Hartmann Rika, Ninka und Runa. Der 50-jährige Sohn des Geburtstagskindes bringt gemeinsam mit seiner Frau Ulrike und den Kindern drei Schwarzwälder mit. Dazu kommen weitere Pferde, die früher im Besitz von Hans Hartmann waren und die er lange nicht gesehen hat. „An dieser Pferderasse gefällt unserer Familie, dass die Tiere sehr gutmütig sind, einen ruhigen Charakter haben und sich als Arbeits- und Gespannpferde eignen“, sagt Sohn Rainer. Und über seinen Vater: „An ihm schätze ich seine Bodenständigkeit und Schaffenskraft. Er ist ein Landwirt mit Herzblut. Seit seinem achten Lebensjahr fährt er Gespann, zuerst mit Kühen, dann mit Pferden.“

Zu viel Zeit zur Vorbereitung dürfen sich die Pferdefreunde allerdings nicht lassen. Kurz vor dem Mittagessen will der Musikverein dem Jubilar ein Ständchen bringen. In den Ansprachen wird er von seinen Freunden beschrieben: gutmütig, immer einsatzbereit und, verbunden mit einem Lächeln, manchmal etwas sturköpfig. Hans Hartmann will nicht zu lange reden, sondern lieber mit der vierspännigen Kutsche fahren.

Während der Tour durch Uttenhofen und Westheim kommt der 80-Jährige ins Erzählen. „Bei Grantschen habe ich mit meinem Vater als Siebenjähriger die ersten Pferde geholt.“ Als sein Vater sich vom Krieg erholt hatte, beschließt Hans, dass er den Hof verlassen und Metzger lernen kann. Derweil betreibt seine ältere Schwester den landwirtschaftlichen Betrieb. Als Hans Hartmann 40 Jahre alt ist, kann er den Hof doch übernehmen. Zum 40-Hektar-Betrieb komme eine Metzgerei und die Liebe zur Pferdezucht.

Ein Gratulant wünscht Hartmann: „Dann auf die nächsten 80 Jahre!“ Der Angesprochene relativiert das Telefongespräch: „Wenn man so gut vom Schicksal behandelt worden ist, dann muss man dankbar sein.“ Noch heute arbeitet er täglich auf seinem Hof und bewirtschaftet die 40 Hek­tar, sein Sohn Hans-Martin leitet die Metzgerei. „Ich freue mich auf jeden Tag“, meint der Senior beim Blick in die herbstliche Landschaft. „Außerdem mache ich in diesem Jahr noch den Kutschenführerschein.“ Die Gesetzgebung hat sich in den vergangenen Jahren geändert, die rund 75 Jahre Kutschenerfahrung von Hartmann zählen nicht mehr. Er muss den Kurs plus Prüfung bestehen. Als er das sagt, lächelt der Jubilar: „Ohne Führerschein wirst du ausgemistet.“