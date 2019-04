Die Stadt Ilshofen wird probeweise ein Taxiunternehmen beauftragen, um Kindergartenkinder sicher vom Kindergarten in ihre Teilorte nach Hause zu fahren.

Die Nachbargemeinden werden sich wohl die Augen reiben, wenn sie sehen, wie weit Ilshofen Eltern in Sachen Transport der Kindergartenkinder entgegenkommt: Es wird nun ein Taxi geben, das die Kinder vom Kindergarten in Ilshofen in die Teilorte bringt. Zwar nur probeweise bis Sommer, aber immerhin.

„Das Thema hat uns in den vergangenen drei Monaten viel abverlangt“, sagt der Ilshofener Bürgermeister Martin Blessing. Das Thema ist auch aus anderen Kommunen bekannt: Erzieherinnen weigern sich immer häufiger, ihre Schützlinge aus dem Kindergarten mit dem Bus alleine nach Hause fahren zu lassen, auch wenn das in den vergangenen Jahrzehnten gang und gäbe war. Das Problem ist ein haftungsrechtliches: Die Erzieherin als letzte Aufsichtsperson bleibt in der Haftung, bis das Kind im Heimatort von den Eltern am Bus abgeholt wird, erläuterte Bürgermeister Blessing, als das Thema unlängst wieder einmal auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand.

Rat fordert eine Zwischenlösung

Um ihren Erzieherinnen das nicht zuzumuten, setzen immer mehr Kommunen die Busheimfahrt ihrer Kinder aus. Das hatte auch die Verwaltung der Stadt Ilshofen im Dezember so verfügt. Doch im Januar wurde sie vom Gemeinderat zurückgepfiffen und entschied sich für eine Zwischenlösung: Die Kinder durften bis Ende März im Bus fahren. Bis dahin sollte eine Projektgruppe Lösungsmöglichkeiten diskutieren.

Auch Bufdis sind keine Lösung

Darunter zum Beispiel ein Eltern-Begleitdienst. Blessing: „Das wäre in einigen Teilorten möglich gewesen. In anderen nicht.“ Diese Lösung klappt also nicht. Auch „Bufdis“ (Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst) könnten Kinder im Bus begleiten. „Dafür bräuchten wir zwei Bufdis. Die wären aber mit den Busfahrten allein nicht ausgelastet. Wir müssten andere Beschäftigungen für sie suchen. Außerdem wäre das ohnedies erst ab September möglich.“ Also auch keine gute Lösung.

Crailsheimer Unternehmen fährt

Haftungsrechtlich unproblematisch wären auch Kleinbusse eines Taxi- oder Busunternehmens, in denen Kinder in Kindersitzen angeschnallt fahren. Ein Crailsheimer Taxiunternehmen bot den Transport für die derzeit rund 20 Kinder für 2250 Euro im Monat an. Blessing: „Aber das ist für die Verwaltung viel Organisationsaufwand. Wir sind derzeit so überlastet, dass wir uns nicht in der Lage sehen, dies zu koordinieren. Es geht nicht. Das sage ich so deutlich.“

Mit anderen Worten: Für die Verwaltung schien keine der Lösungen gangbar zu sein. Sie empfahl den Gemeinderäten deshalb den Transport auszusetzen – ein Weg, den auch andere Gemeinden im Landkreis gehen. Dies wollten die Gemeinderäte aber nicht mittragen. „Die Teilorte nicht benachteiligen“, war ein Argument in der Diskussion, die viele Eltern und Interessenten verfolgten.

Deutliche Entscheidung für den Taxitransport

Bernd Fischer stellte den Antrag, das Taxiunternehmen probeweise bis zu den Sommerferien zu beauftragen: „Unsere Jugend muss uns das wert sein – wohl wissend, dass für die Stadt Arbeit dazukommt.“ Die Abstimmung war eindeutig: 13 Gemeinderäte sprachen sich für den Taxitransport aus. Fünf waren dagegen. Es gab eine Enthaltung.

