Einweihungsfeier Ein stabiles Zirkuszelt prägt das Gesicht des Teurershofs

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Muffins mit lustigen Clownsgesichtern, Musik von der Zirkuscombo: Die etwa 120 Gäste in der neuen Trainingshalle des Haller Kinder- und Jugendzirkus’ Compostelli werden schnell in die richtige Stimmung gebracht, um die Fertigstellung dieses Bauwerks zu feiern.

Schon von außen ist die Halle ungewöhnlich: Sie hat ein Zeltdach – nein, nicht aus einer Plane, sondern so heißt die Bauform mit einer Spitze in der Mitte. „Damit hat sich unser Architekt durchgesetzt“, sagt Arnd Knapstein, der Vorsitzende des Zirkusvereins, und gibt damit zu, dass der Vorstand diese Idee, die Halle aussehen zu lassen wie ein Zirkuszelt, zunächst mit Skepsis betrachtet hat. Inzwischen aber sind alle voll des Lobes für das auffällige Design. So sagt Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim: „Das ist ein markanter Einstieg in das Waldorfschulen-Gelände und prägend für den ganzen Stadtteil.“ Auch innen gibt es Ungewöhnliches: Die Heizkörper hängen in etwa drei Metern Höhe an den Wänden. Das hat den Vorteil, dass sich beim Training niemand den Kopf daran stoßen kann.

Unbeirrbare Visionärin

Eine, die besonders viel dazu beigetragen hat, dass es diese Halle jetzt gibt, ist bei der Einweihung krank: Vorstandsmitglied Anette Böhm hatte schon lange den Traum, ein eigenes Haus für den Zirkus zu haben. Bisher fand das Training in der Sporthalle der Waldorfschule statt, Kostüme und Requisiten lagerten im Hof Bier. Da dieser nun zu einem Hospiz umgebaut werden soll, musste der Zirkus neue Räume finden. Anette Böhm gab den Anstoß zum Neubau, sammelte unbeirrbar Spenden und war für den Architekten „eine nimmermüde Ansprechpartnerin und der Motor des Ganzen“.

Viele Dankesworte werden gestern gesprochen, nicht zuletzt an die Jugendlichen, die mit Zirkusdirektor Jürgen Schmidt den kompletten Innenausbau bewältigt haben. Kuhn lobt: „Ich bin begeistert vom Können und der Ausdauer der jungen Leute.“ Die Halle hatte gut ein Jahr Bauzeit, die Kosten betragen mit Innenausstattung 720 000 Euro – etwa 30 000 Euro mehr als geplant. 200 000 Euro steuert die Stadt bei, der Rest kommt von Spenden. „Viele Firmen haben gespendet, aber auch Privatpersonen – zwei, die ungenannt bleiben wollen, sogar jeweils 50 000 Euro“, berichtet Knapstein.

Im Neubau hat der Zirkus Trainigsmöglichkeiten, Lagerräume und ein Besprechungszimmer. Die Sporthalle gleich nebenan wird aber weiterhin mitgenutzt, alleine wäre die neue Halle zu klein. „Im Sportunterricht der Waldorfschule haben unsere Geräte, die an der Decke hängen, oft gestört, zum Beispiel bei Ballspielen“, erläutert Knapstein. „In der neuen Halle können wir die Sachen gut hängenlassen. Unter anderem an solchen an der Decke hängenden Tüchern zeigen fünf junge Frauen zum Abschluss der Feier atemberaubende Artistik.