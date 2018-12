Literatur Ein schwarzes Schaf auf der Spitze des Eisbergs

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Christoph Biermeier liest aus seinem Prosa-Band „Beichtgeheimnisse“. Er hat in Hall etwa 150 Zuhörer.

Es ist ein witziger Abend mit dem früheren Intendanten der Freilichtspiele Schwäbisch Hall Christoph Biermeier, den die Zuhörer im voll besetzten Sparkassen-Atrium im Haller Solpark erleben. Das geht schon los mit der Moderation durch Matthias Slunitschek, in Hall wohnender Lektor des Stuttgarter Camino-Verlags. „Ich finde es bemerkenswert, dass so viele gekommen sind, obwohl sie hier für mehr als die Hälfte des Buchpreises weniger als die Hälfte des Buches zu hören bekommen“, sagt dieser.

Und er berichtet, die Dombuchhandlung in Biermeiers Heimatstadt Passau habe das Buch „Beichtgeheimnisse“ nicht geordert, weil sie nicht sicher sei, ob die „Geschichten für Leicht- und Schwergläubige“ keusch seien.

In den sieben Erzählungen in Biermeiers erstem Prosa-Band geht es um die bayerische Ausprägung des Katholizismus. „Wenn der Papst sein ,Urbi et orbi‘ gesprochen hat, sind wir zu viert vor dem Fernsehen gekniet, meine Eltern, mein Bruder und ich“, erinnert sich der Autor.

Der hatte sich zeitweise von der Kirche distanziert, aber er sei dem Glauben durch die Inszenierung von Stücken wie „Jedermann“, „Der Brandner Kaspar“ und „Jesus Christ Superstar“ wieder nähergekommen. Auch der Tod der Mutter habe einen empathischen, warmen und zarten Blick auf seine Jugend ausgelöst, sagt Biermeier.

Zur Beichte gehen mochte er gar nicht. „Als 14-Jähriger hast’ einfach nicht so viele Sünden. Ein Nachbarsjunge hat einmal extra geklaut“, behauptet Biermeier. Alle Verfehlungen soll man ausgerechnet dem Pfarrer erzählen, der eine hohe Respektsperson war. „Aber es gab einen italienischen Monsignore, der dem Pfarrer manchmal den Beichtdienst abgenommen hat. Der konnte kein Wort Deutsch. Da sind wir dann immer hingegangen.“

Und dies ist der wahre Kern in Biermeiers Titelgeschichte „Beichtgeheimnisse“, wo „der Boxinger“ glaubt, er könne seine Sünden ungestraft loswerden, weil der Monsignore im Beichtstuhl ihn ohnehin nicht versteht. Tatsächlich sitzt da aber der Ortspfarrer, und der versteht sehr wohl, dass er selbst vom Boxinger gelackmeiert wurde. Er erkennt: „Ich habe ein schwarzes Schaf in meiner Gemeinde“, und fragt sich: „Vielleicht ist der Boxinger nur die Spitze des Eisberges?“ Ein schwarzes Schaf auf einem Eisberg, was für ein Bild! Es zeigt, dass Biermeier stark vom Theater her denkt. Die Erzählungen sind voll von Dialogen, die man sich sehr gut als Szenen oder Hörbuch vorstellen kann.

Jede der Geschichten habe einen wahren Kern, sagt Biermeier. So die von der Tante, die nachts um vier anruft, um zu fragen, ob er ein Telefon hat. Und die entfernte Verwandtschaft mit Papst Benedikt. Die etwa 150 Zuhörer im Sparkassen-Atrium amüsieren sich köstlich, erfreuen sich zudem am Gesang des Effata-Chors und kaufen in Windeseile den Büchertisch leer.