Narretei Ein schlagfertiges Prinzenpaar

© Foto: Das Prinzenpaar Timo I und Katja I regieren die Narrenschar in Gerbronn. Natürlich sind sie am Gumpendonnerstag bei der großen Fete im Foyer der Stadthalle mit dabei und lassen sich feiern. Foto: Guido Seyerle

Gerabronn / Guido Seyerle

Gerabronn Helau!“, „Gerabronn Helau!“ hallt es durch das Foyer der Stadthalle. Die Gerhiltsbrunner Gugge geben lautstark Gas. An der Qualität ihrer Musik ist zu erkennen: Es handelt sich um eine Spezialabteilung der Stadtkapelle Gerabronn. Dann nimmt die Lautstärke noch einmal zu, denn aus der Garderobe kommt es, das Prinzenpaar. Natürlich braucht es dazu ein donnerndes dreifaches „Gerabronn Helau!“ Ihre Faschingshoheit Katja die Erste ist von diesem Empfang so beeindruckt, dass sie auf die Bitte des Moderators Peter Müller um ihre Vorstellung nur antworten kann: „Was soll ich sagen …“ Einen Moment später hat sie ihre Sprache wieder gefunden: „Wir hauen heute auf den Putz!“

Ganz klein begonnen

Jahr für Jahr geht es in der Gera­bronner Faschingskampagne einen kleinen Schritt vorwärts. Was vor 22 Jahren mit Hexe Carmen und gerade einmal zwei weiteren Mitstreiterinnen begann, ist heute aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr wegzudenken. Damit sich Bürgermeister Christian Mauch möglichst oft an die Gerabronner Hexen erinnert, haben sie sich vor dem Rathaus ein steinernes Denkmal in Form einer rund 40 Zentimeter hohen Statue gesetzt.

„Die ist so gut festgeklebt, die bekommt keiner dort weg“, sagt Mauch am Donnerstagabend im Foyer, während er zum Tanz aufgefordert wird. Um zu vermeiden, dass das Stadtoberhaupt nur an sie denkt, wenn er täglich mehrmals an der Statue vorbeigeht, haben die Hexen weitergedacht. „Wir haben ihm einen Fensterrahmen geschenkt“, berichtet die Oberhexe Annette Wolf. „Den stellt er hoffentlich irgendwo bei sich im Büro auf.“ Bestückt ist er mit diversen Hexenorden, Kussmündern und Unterschriften der Hexen.

Anführerin Annette will die Positionierung des Rahmens im Rathaus demnächst persönlich in Augenschein nehmen. Am Donnerstagabend steht aber zuerst einmal Party im Vorraum der Stadthalle an, gefeiert wird gemeinsam mit Mann Philipp. Um die drei gemeinsamen Kinder kümmern sich die Großeltern.

In der Vorstellungsrunde kann das neue Prinzenpaar nur das Beste über den jeweils anderen erzählen. Katja I, mit bürgerlichem Nachnamen Schmeckenbecher, ist erst vor einem halben Jahr nach Gerabronn gezogen und sagt mit Blick auf seine Tollität Timo (Kochendörfer) I: „Er ist mein einziger Prinz!“ Der Prinz ihres Herzens ist aber eigentlich ein anderer, weswegen sie von Obersontheim nach Gerabronn umgesiedelt ist. Die Auftritte mit Timo, der aus der Hertensteinermühle stammt, würden Spaß machen, er würde auch „Alkohol vertragen“. Der Prinz gibt das Lob zurück: „Sie ist das i-Tüpfelchen auf unserer Regentschaft.“ Und über ihre Optik mit einem breiten Grinsen: „Kann man lassen.“ Außerdem sei sie trinkfest.

Die 25-Jährige und der 32-Jährige wurden dank der Mithilfe einiger Sponsoren in eine neue Kluft in den Gerabronner Stadtfarben blau-weiß gekleidet. An der Menge des Stoffs wurde nicht gespart. Katja atmet deutlich hörbar aus: „Ganz schön schwer.“ Allerdings habe dies auch einen Vorteil. „Wenn es beim Umzug kalt sein sollte, dann wärmt das Kostüm.“

Glitzernde Knöpfe

Besonders fallen die glitzernden Metallknöpfe auf, die von der Gerabronner Firma EKM gefertigt wurden. Doch dann ist das Prinzenpaar auch schon wieder in der feiernden Faschingsmenge untergetaucht. DJ Werner Pfeiffer legt auf. Vielleicht klappt im kommenden Jahr der nächste Schritt, raus aus dem Foyer und Altweiberfasching feiern in der kompletten Stadthalle. Die Feiernden würden sich das bestimmt wünschen.

Info Samstag, 19.30 Uhr: Fasching in der Stadthalle; Dienstag, 9 Uhr: Traktorgeschicklichkeitsfahren und Pferdeprämierung, Krämermarkt auf der Hauptstraße; 13.30 Uhr: Faschingsumzug durch die Stadt, 18 Uhr Ausklang in der Stadthalle.