Ein Rasen wie im Stadion

Der Rasen spielt in diesem Jahr eine wichtige Rolle – für alle Fußballfans, die sich kein Spiel der Weltmeisterschaft in den russischen Stadien entgehen lassen werden. Und noch mehr für diejenigen, die den Fernseher nach draußen auf die Terrasse stellen, den eigenen Garten zur Fanmeile machen und jeden Sieg ihrer Mannschaft mit einer Grillparty feiern möchten. Dazu soll sich die heimische Grünfläche von ihrer besten Seite zeigen und genauso gepflegt sein wie der Rasen in den großen Stadien vor einem Spiel.

Sattgrün und schön dicht: Jeder Hobbygärtner möchte einen möglichst perfekten Rasen, am besten ohne großen Aufwand. Das ist keine Hexerei, wenn er für eine ausgewogene Ernährung der Gräser sorgt, das „Bodenleben“ bei Laune hält und den Rasen später richtig mäht.

Ein praktischer Gartenhelfer

Das Rasendüngen ist der Schlüssel zum frischen Grün. Nur gesunde Gräser können sich gegen Moos und Unkraut behaupten. Moos tobt sich mit Vorliebe in wenig gepflegtem Rasen aus und ist sogar eine Zeigerpflanze für Stickstoffmangel. Für den Rasen kommen daher nur spezielle Rasendünger infrage, die als sogenannte Volldünger mit ihren Bestandteilen Stickstoff, Phosphor und Kalium die Hauptmahlzeit der Gräser darstellen.

Ein gesunder Rasen benötigt nicht nur Nahrung, sondern auch ein solides Fundament aus lockerem Boden voller Mikroorganismen. Regelmäßige Kalkgaben spornen die fleißigen Helfer dabei zu Höchstleistungen an und liefern den Pflanzen zusätzlich das für ihren Stoffwechsel wichtige Kalzium. Es wird generell zwischen mineralischen, organischen und organisch-mineralischen Düngern in fester oder flüssiger Form unterschieden, wobei Granulat am einfachsten auszubringen und daher am häufigsten zu finden ist. Profis verteilen den Rasendünger schwungvoll mit der Hand, was bei Ungeübten aber nur zu dunkelgrünen, halbmondförmigen Flächen im Rasen führt, die exakt im Wurfradius angeordnet sind und viel zu viel Dünger abbekommen haben. Je nach Bedarf kann der Dünger bis zu zwei Metern breit oder auch punktförmig ausgebracht werden. Startet der Rasen nach dem Düngen durch, muss wöchentlich gemäht werden.

Außerdem gehört der Rasen im Sommer zu den „Schluckspechten“. Am besten ist es, wenn er alle drei Tage durchdringend gegossen wird, statt ihn ständig nur mit kleinen Schlückchen zu versorgen. Dies macht die Grashalme faul, sie schicken ihre Wurzeln nicht tiefer in den Boden. Dadurch macht der Rasen bei Hitze erst recht schlapp.

Zur richtigen Pflege gehört auch das Mähen. Ein Benzinrasenmäher sollte ähnlich wie das Auto regelmäßig zur Inspektion, damit er während der Freiluftsaison immer zuverlässig anspringt. Die beste Zeit für einen Check ist das Frühjahr oder der späte Herbst, wenn im Garten nicht mehr viel zu tun ist.

Vor der Wartung, die Hobbygärtner auch in Eigenregie übernehmen können, muss zuerst der Zündkerzenstecker gezogen werden, um einen unbeabsichtigten Start des Motors zu verhindern. Bei den Reinigungsarbeiten sollten Schutzhandschuhe zur Vermeidung von Verletzungen getragen werden. Grasreste werden zunächst gründlich mit einer Bürste, einem Holzspatel und Wasser entfernt. Für die Wartungsarbeiten am Benzinrasenmäher gibt es im Fachhandel praktische Sets mit Zündkerzen, Luftfilter und Motorenöl. Letzteres sollte einmal im Jahr erneuert werden.

Hobbygärtner können im Übrigen auch einen Wartungstermin für ihren Rasenmäher beim Fachhändler vereinbaren und bei dieser Gelegenheit die Messer ebenfalls schärfen lassen. Ein stumpfes Messer hinterlässt an den Grashalmen unschöne, ausgefranste Kanten, die schneller braun werden.