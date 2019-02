Vortrag Ein Prozess und wenige Musikstücke

Schwäbisch Hall / Von Monika Everling

Da hat ein Mann aus Hohenlohe einst Karriere gemacht, und doch ist heute nur wenig über ihn bekannt. Der junge Musikwissenschaftler Andreas Wolfgang Flad von der Uni Tübingen forscht über den aus Niedernhall stammenden Komponisten Johann Gottfried Arnold und stellt seine Ergebnisse auf Einladung des Historischen Vereins für Württembergisch Franken im Hällisch-Fränkischen Museum vor. Nur zehn Zuhörer kommen.

Arnold wurde 1773 als viertes Kind eines Lehrers in Niedernhall geboren. Schon mit zwölf Jahren ging er nach Künzelsau in die Lehre bei der Stadtpfeiferei, also dem Stadtorchester. Mit 16 Jahren trat er in Wertheim seine erste Anstellung als Cellist an. Der dortige Stadtmusikus war sein Onkel. Aus dieser Zeit ist eine Gerichtsakte überliefert: Arnold hatte zum Tanz aufgespielt, und die Tänzer hatten dafür bezahlt. Doch die „Jungfer Trier“, die das Geld eingesammelt hatte, hat es für sich behalten. Drei Prozesse folgten, und Arnold gewann sie endlich, als aus der Jungfer längst eine Pfarrersfrau geworden war.

1795 ist Arnold „auf die Walz gegangen“, sagt Flad. Zeitweise war er wohl Musiker beim Tabakfabrikanten Peter Bernhard in Offenbach, der ein hervorragendes Orchester hatte. 1799 wurde er erster Cellist an der Frankfurter Oper. Dadurch konnte er die Frau heiraten, mit der er bereits einen Sohn hatte – Carl Arnold wird in Norwegen bis heute als Pianist und Komponist verehrt.

Nur 33 Jahre Lebenszeit

In Frankfurt hat Arnold vermutlich jedes Jahr ein Konzert organisiert, in dem seine Werke aufgeführt wurden. Erhalten sind vor allem Cello- und Violakonzerte. Im Jahr 2016 erklang zur Eröffnung des Hohenloher Kultursommers in Neuenstein Musik von Arnold. Flad stellt Auszüge einer Aufnahme von damals vor. Er urteilt: „Auf den ersten Blick wirkt es chaotisch, aber dem Hörer wird weit mehr an Gedankentiefe geboten als bei manchen anderen komponierenden Virtuosen.“

Arnold starb im Alter von nur 33 Jahren wahrscheinlich an einer Lungenentzündung. Sein etwa achtjähriger Sohn wurde vom Musikverleger Johann Anton André aus Offenbach adoptiert. Es gibt kein Bildnis von Arnold. „Er war ein einfacher Stadtpfeifer, da hat sich keiner die Mühe gemacht, ihn zu malen“, erklärt Flad.

Und wie ist Flad auf diesen vergessenen Komponisten gestoßen? „Das Thema wurde mir zugeteilt“, bekennt er offen. Aber inzwischen hat er eine Liebe dafür entwickelt und es zum Gegenstand seiner Promotion gemacht, die er im Sommer abschließen will. Seinen Vortrag in Hall gestaltet er abwechslungsreich und anschaulich.