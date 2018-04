Initiative Ein Plädoyer fürs Wachsen lassen

Vellberg / Johanna Horlacher

Gott sprach: Die Erde lasse aufgehen Gras und Kraut (...) und Gott sah, dass es gut war“. 1. Mose 1, 12 – dieser Vers stand über den Handlungsanleitungen der Aktion „Kultur, Natur, blüht auf – in Kirchengemeinden“. Was der damalige Pfarrer Bernd Hofmann 2009 zum Anlass nahm, seinen Pfarrgarten in Großaltdorf überaus bunt erblühen zu lassen und mit Trockenmauern, Heckenrosen sowie Streuobstbereich umzugestalten. Dies zog, neben zahlreichen Insekten, sogar auch Besuchergruppen an. Auf die Initiative des Pfarrers gründete sich ein Arbeitskreis, der sich fortan um Projekte zum Erhalt der Artenvielfalt wie die Pflege von Streuobstwiesen, Magerwiesen, Brachestreifen an Bächen und Wegrändern kümmert.

Brautpaare pflanzen Obstbäume

Es wurden Vereinbarungen mit der Gemeinde getroffen. Wo es möglich ist, soll an den Weg­rändern entlang der Feldwege nicht mehr jährlich, sondern wechselseitig zweijährig gemulcht werden, um Insekten nach Abmähen der Wiesen noch Lebensraum zu geben. Eine Steilhangwiese und eine andere Magerwiese wurden an Pächter vermittelt, die sie unter Förderung der Artenvielfalt pflegen. Außerdem wurde am Rande von Großaltdorf eine Hochzeitswiese angelegt, auf der frisch Vermählte einen Obstbaum pflanzen können. Bis heute werden Streuobstschnittaktionen und Heckenpflege organisiert.

Jürgen Bayha und Dieter Hötzel haben Baumschneidekurse angeboten. Zusammen mit den Konfirmanden hat man Vogelhäuser und Turmfalkenkästen gebaut. In Anerkennung für dieses Engagement wurde dem Arbeitskreis 2011 der Landesnaturschutzpreis verliehen.

„Seit der Versetzung von Pfarrer Hofmann in den Hohenzollernkreis im Jahr 2012 fehlt uns etwas die treibende Kraft und der Organisator“, stellt Barbara Fetzer-Haag ein wenig wehmütig fest. Dennoch haben die etwa sechs bis acht Mitstreiter nicht aufgegeben, sich zu engagieren. „Wir sind froh, dass auch Bürgermeisterin Ute Zoll ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat“, erklärt Irmgard Brose. So wurde mit der Bürgermeisterin und dem Bauhofleiter ein „Mahd-Regieplan“ erstellt, in dem geregelt ist, dass an bestimmten Wegrändern nur noch eingeschränkte Mulcharbeiten vorgenommen werden.

Alle sind sich einig, dass es ohne Unterstützung seitens der Stadtverwaltung und des Landratsamtes kaum möglich wäre, Projekte umzusetzen. Jedoch müssten auch Landwirte und Hausgartenbesitzer ihren Beitrag leisten, Lebensräume für Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten. „Es ist doch herrlich, wenn eine bunte Blumenpracht blüht, wo sich Insekten ihre Nahrung holen können, anstatt kurz geschnittener Rasen“, plädiert Irmgard Brose fürs „Wachsenlassen“. Sie hat auch gleich ein Beispiel, das sehr seltene „Hohe Fingerkraut“. Es gehört zu den Heilkräutern. Früher war es an den Rändern der Straße am Ortseingang von Lorenzenzimmern zu finden. Außerdem müsse man es aushalten können, dass Blumen nach dem Verblühen noch mal vier Wochen stehen bleiben dürfen, um aussamen zu können. „Aber das passt leider nicht ins ästhetische Bild vieler Menschen“, bedauert Barbara Fetzer-Haag.