Politik Ein Plädoyer für die Politik

Erhard Eppler (vorne links) im Gespräch mit Marcel Miara von der VHS Schwäbisch Hall. Mit rund 210 Besuchern war die Hospitalkirche am Freitagabend bei der Vorstellung von Epplers neuem Buch „Trump – und was tun wir?“ fast bis auf den letzten Platz besetzt. © Foto: Ufuk Arslan

Norbert Acker

Schon bei der Begrüßung durch Moderator Marcel Miara von der VHS Schwäbisch Hall am vergangenen Freitagabend wird klar, dass die Menschen immer noch brennend interessiert, was Erhard Eppler zu sagen hat. Die rund 210 überwiegend älteren Besucher der von Stadt und Buchhandlung Osiander organisierten Vorstellung von Epplers aktuellem Werk „Trump – und was tun wir?“ spenden langanhaltenden Applaus. „Sie muss man kaum vorstellen“, sagt der Moderator. Er bezeichnet Eppler als Vordenker der Sozialdemokraten, nicht zuletzt sei er aber auch Ehrenbürger der Stadt Schwäbisch Hall. „Eine Buchvorstellung mit Ihnen ist immer auch ein intellektueller Hochgenuss“, schwärmt Miara.

Der so Gelobte zeigt sich, wie man es von ihm gewohnt ist: völlig uneitel. „Als ich hier hereingekommen bin, ist mir klargeworden, dass man das, was wir besprechen wollen, nirgends besser tun kann, als hier“, sagt Eppler. Die alten Hospitäler stünden für den Beginn einer Sozialpolitik in Deutschland. Für soziale Belange hätte US-Präsident Donald Trump, mit dem er sich in seinem Buch beschäftigt, aber leider nicht das geringste Empfinden. Ob sich der 71-jährige Trump noch ändern kann, bezweifelt Eppler. „Für mich ist er ja fast ein Jungspund“, so der 91-Jährige.

Sein Alter lässt er das Publikum kaum spüren. Wohlüberlegt seziert Eppler politische Entwicklungen, die ihm Sorgen bereiten. Er zeigt eine geistige Beweglichkeit, die manch jüngerer so nicht aufbringt. Ruhig liest er kurze Passagen aus seinem Buch vor und ergänzt sie. Immer wieder ist im Publikum zustimmendes Nicken zu sehen. Epplers Argumente für eine soziale und demokratische Gesellschaft, die sich gegen Populisten aus den USA, Europa und Deutschland wehren müsse, kommen an. Er macht immer wieder kurze Pausen, um dann zu weiter zu präzisieren. Der Moderator kommt dabei kaum zu Wort.

Sein Buch besteht aus zwei Teilen, im ersten Teil arbeitet sich Eppler an Trump ab. „Der zweite Teil, es wird Sie nicht wundern, ist ein Plädoyer für Politik“, sagt der Sozialdemokrat. „Meine Partei kommt da aber gar nicht drin vor.“ Denn die Sicherung der Demokratie und einer menschlichen Politik sei die Aufgabe aller Parteien und Bürger. „Politik“ sei fast zu einem Schimpfwort verkommen, „Antipolitiker“ vom Schlage eines Trump eine Gefahr. Auch wegen ihrer fanatischen Anhängerschaft, die kaum noch für Argumente zugänglich sei.

Nur die eigene Klientel bedienen

Die „Methode Trump“ sei auch in Deutschland zu beobachten. „Man sucht sich einen Bösen, das sind dann die anderen Parteien, und schlägt auf ihn ein“, so Eppler. Ob die dabei verwendeten Argumente oder Anschuldigungen der Wahrheit entsprächen, sei den Antipolitikern im „postfaktischen Zeitalter“ egal – es gehe nur darum, bei der eigenen Klientel zu punkten und für Entrüstung zu sorgen. „Eine politisch wache Gesellschaft brauchen wir dringender, als je zuvor“, so Eppler. Dazu gehöre auch eine freie Presse, auch im Lokalen.

Die politische Sprache in den Medien kritisiert ein Besucher im kurzen Frageblock. Es störe ihn, dass immer die Rede davon ist, dass die Politik „liefern“ müsse. „Was sie liefern muss, ist, dass wir uns nicht gegenseitig umbringen“, sagt Eppler. „Im Deutschland des 21. Jahrhunderts gibt es keine wichtigere Aufgabe als die Erhaltung des Friedens.“ Wie er die Forderung nach Erneuerung der Parteien einschätze, will ein weiterer Zuhörer von Eppler wissen. „Oh je, da fragen Sie mich was“, antwortet er und stellt klar: „Dass sich die Parteien nur um sich selbst drehen und nicht das große Ganze sehen, halte ich für einen nicht haltbaren Vorwurf.“

„Im Vorgespräch haben Sie gesagt, dieses Buch sei so was wie Ihr letztes Wort“, sagt Miara zum Abschluss. „Sie sind für mich die Personifizierung der Würde des Poltischen.“ Das lässt Eppler so stehen. Sein Publikum bedankt sich mit einem fast zweiminütigen Applaus. Dann stehen die ersten vor der Bühne in der Schlange, um sich ihr Exemplar von Eppler letztem Wort signieren zu lassen. Geduldig arbeitet Eppler alles ab. Ein faszinierend politischer Abend geht zu Ende.

Info Das Buch „Trump – und was tun wir?“ ist im Verlag Dietz erschienen.