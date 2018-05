Kunst Ein Plädoyer für das Leben

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Stefanie Ehrenfried erschafft Plastiken von fast schon verstörender Ausdruckskraft.

Warum sie eigentlich nicht längst deutlich bekannter sei, fragte der Haller Galerist Cyprian Brenner beeindruckt, als er 2017 das erste Mal im Atelier von Stefanie Ehrenfried zu Besuch war. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Künstlerin das Gegenteil von dem ist, was man gemeinhin als „Rampensau“ bezeichnet. Ihre Arbeiten waren wohl schon Gegenstand zahlreicher Ausstellungen in Süddeutschland. Aber sie macht kein großes Aufheben um ihre Person. Die schlanke Frau mit den stillen, feinen Zügen möchte nur eines: Konzentriert arbeiten, und zwar viele Stunden an jedem Tag. Die Resultate erstaunen.

„Grenzwertige“ Wirkung

Wundersame Plastiken von Menschenwesen aus dem reichen Land der Fantasie erfüllen den hellen Raum in der Westheimer Süßwarenfabrik Reutter mit mystischem Zauber. Lebens- und überlebensgroß träumen sie auf ihren Podesten, schweben unter der Decke, blicken von den Wänden frohgemut, wehmütig oder sinnend ins Unendliche. Die Lebendigkeit dieser stummen und doch eindringlich sprechenden Geschöpfe wirkt fast verstörend, umso mehr, da die menschlichen Antlitze oft mit scheinbar nicht menschlichen Attributen verwoben wurden. „Fremdvertraut“ habe ein Freiburger Galerist ihre Kunst einmal genannt. Mitunter würde die Wirkung sogar als „grenzwertig“ empfunden.

Ihre faszinierende Präsenz verdanken die Werke dem Material, aus dem ihre Meisterin sie erschafft: Nadelfilz ist der höchst ungewöhnliche Stoff, mit dem sie ihre Gedanken real werden lässt, also mit dünnen Nadeln in mühevoller Kleinarbeit bis zu hoher Festigkeit verdichtete Tierwolle in ihren natürlichen Farben. Was bei flüchtigem Hinsehen die Anmutung von rauem Sandstein oder kaltem Marmor hat, ist in Wahrheit sanft und warm.

Stefanie Ehrenfried liebt ihren Werkstoff: „Die Oberflächen der Arbeiten sind nicht abgegrenzt, sie bewegen sich in einem Zwischenbereich zwischen Innen und Außen. Die feinen Härchen interagieren sehr stark mit Licht und verleihen den Figuren und Gesichtern ihre lebendige Aura, der Fettanteil der Wolle gibt ihnen eine seelische Qualität. Eigentlich ist alles hier ein riesengroßes Plädoyer fürs Lebendig­sein.“ Dies wird bei der Berührung spürbar. Wer der Aufforderung zum Anfassen nachkommt, erlebt es, wie die scheu tastende Hand – man greift fremden Leuten schließlich nicht einfach an die Wange – unwillkürlich zu zarten Streichelbewegungen verführt wird.

Bei Ausstellungen würden sich vor ihren Plastiken häufig Gespräche über existenzielle Fragen des Daseins entspinnen. Das macht sie glücklich, weil es dem Inhalt gerecht wird: „Es sind sehr existenzielle und vitale Kräfte, die mir beim langsamen Aufbau entgegenkommen.“ Als fragendes Hineintasten in das vieldimensionale und widersprüchliche menschliche Potenzial, von archaisch-tiefgründig bis visionär-zukunftsgestaltend, so beschreibt sie den Entstehungsprozess, der Monate bis Jahre dauern kann.

Ein Lebenswerk ist der etwa zwei Meter hohe Kuppelbau, den Ehrenfried bereits seit mehr als einem Jahrzehnt immer weiterentwickelt. Wer ihn betritt, auf den schauen, dicht an dicht, Hunderte mimisch belebte Gesichtsreliefs. Das ist nicht leicht zu ertragen. 2008 war das Objekt in der Haller Michaelskirche ausgestellt. Die emotionalen Publikumsreaktionen überwältigten sie: „Mir war vorher nicht bewusst, was ich da geschaffen habe.“

Motten halten sich fern

Die profane Frage nach der Haltbarkeit der Kunst aus Wolle ergibt Überraschendes: Motten und Staub halten sich respektvoll fern. Die Materialien seien von Natur aus schmutzabweisend und lichte Räume, in denen Bewegung herrsche, zudem der Feind zerstörerischer Insekten. Im Dunklen haben die lebendigen Werke jedoch ohnehin nichts zu suchen. Das findet auch Cyprian Brenner, der sie ins Licht der Haller Öffentlichkeit holte: 2017 zeigte er im Rahmen eines „Best-of“ erstmals einige der spannenden Plastiken. Weitere Ausstellungen werden folgen.