Wohnungsbau Ein Meter höher ist zu viel

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Es ging nur um einen einzigen Höhenmeter. Trotzdem hat es der Vorschlag der Verwaltung, auf dem geplanten Neubaugebiet in Vohenstein zwei Häuser mit jeweils mehr als drei Wohneinheiten zuzulassen, auch im zweiten Anlauf nicht durch die Abstimmung des Gemeinderats geschafft. 9,50 Meter statt der jetzt vom Gremium genehmigten 8,50 Meter Firsthöhe hätten genügt, um in unmittelbarer Nachbarschaft des DFM-­Pflegeheims seniorengerechten Wohnraum zu schaffen. Immer noch zu hoch, meinen 11 der 16 anwesenden Räte. Zwei Gebäude mit jeweils sechs Wohneinheiten hatte der Rat bereits im Juli mehrheitlich abgelehnt. Nun präsentierte das Planungsbüro Käser eine abgespeckte Variante mit jeweils fünf Wohneinheiten.

Augenmerk auf Erholungsraum

Auslöser war der Hinweis des Regionalverbands Heilbronn-Franken, in Verdichtungsbereichen des ländlichen Raums sei eine Mindestbruttodichte von 45 Einwohnern je Hektar zugrunde zu legen. Diese Zahl sei zwar als Durchschnittswert für die Gesamtgemeinde anzusehen, im vorgesehenen Wohngebiet jedoch deutlich niedriger. Darum solle es zumindest eine Auseinandersetzung mit dem Thema geben. Gleichzeitig merkte der Verband an, das Plangebiet befinde sich in einem „Vorbehaltsgebiet für Erholung“. Dem setzen Gemeinde und Planer entgegen, es handle sich um das Wieder-Nutzbar-­Machen der Flächen des ehemaligen Pflegestifts. Ein weiterer Eingriff in den Erholungsraum erfolge nicht.

Das Gebiet sei nicht für eine Verdichtung geeignet, stellt Gemeinderat Peter Otto Reutter fest. Der Regionalverband sei weit weg: „Wir sind vor Ort und können die Situation einschätzen.“ Er sieht derartige Projekte eher im für Senioren günstiger gelegenen Zentrum von Uttenhofen, sobald sich dort die Gelegenheit bietet.

Idee „absolut unglücklich“

Bernd Schramm bezeichnet die Idee, ausgerechnet am höchsten Punkt des Geländes und der restlichen Bebauung westlich vorgelagert einen Meter höher zu bauen, als „absolut unglücklich“. Mehrgeschossige Bauten auf dem nördlichen Teil würden die ins künftige Wohngebiet führende Stichstraße zu stark belasten, erläutern dazu die Ingenieure. Michael Bühl findet die Gegend zu schön für Mehrfamilienhäuser. Martin Melber und Jürgen Liebig sprechen sich ebenfalls gegen ein solches Vorhaben aus. Allein Gerald König bittet das Gremium erneut darum, die Belange älterer Mitbürger, die kleinere Wohnungen und einen Aufzug brauchten, nicht zu vergessen.

Um diese Vorbehalte zu widerlegen, demonstriert Bürgermeister Jürgen König anhand von Fotos das Nebeneinander von Ein- und Mehrfamilienhäusern im Uttenhofener Häuslesäcker, das in den 90er-Jahren durchaus verträglich gestaltet worden sei. Derzeit wohnten in Vohenstein 96 Personen, das Pflegeheim eingeschlossen. Der 5,50 Meter breite Zufahrtsweg sei für das erhöhte Verkehrsaufkommen ausreichend, wie das Beispiel der sechs Meter breiten Auffahrt zum Westheimer Schönbühl beweise, die 433 Anliegern gerecht werde.

„Wenn man über fünf oder sechs Wohneinheiten redet, stellt man sich immer riesige Klötze vor, so ist das aber in der Realität nicht“, versucht Ingenieur Matthias Käser Überzeugungsarbeit zu leisten. Es sei bedauerlich, wenn sich die Gemeinde die Option nähme, entsprechende Baugesuche wenigstens zu überprüfen.

Bauplätze für Einfamilienhäuser

Nach dem Willen des Gemeinderats werden die auf 5,5 Hektar ausgewiesenen neun Bauplätze in bester Aussichtslage nun Einfamilienhäusern in Einzel- oder Doppelbauweise vorbehalten bleiben. Der maximale Höhenunterschied zur Bestandsbebauung wird laut Planung bei drei Metern liegen. Zwei Anlieger dürfen ihre bislang gepachteten Flächen kaufen. Die Gehölze, die der Bebauung weichen müssen, werden durch eine Strauchbegrünung am nördlichen Rand und die Pflanzung von acht Laubbäumen kompensiert.