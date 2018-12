Bewegung Ein letztes Friedens-Tänzchen

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Die tanzenden Frauen und Männer machen es sich im Wohnzimmer der Xanders, im gemütlichen weißen Haus mit blauen Fensterläden im Lindach, bequem. Sie haben anderthalb Stunden meditatives Tanzen hinter sich, jetzt freuen sie sich auf den Glühwein, nach Siegfried Xanders Opa-Rezept, den es traditionell zum Jahresabschluss gibt.

Es ist aber diesmal nicht nur das Ende des Jahres, auf das sie mit dem Paar anstoßen, sondern auch das letzte Mal „Tanzen für den Frieden“. 25 Jahre lang bewegten sie sich zu klassischer Musik von Bach oder anderen Komponisten im Chorraum der Katharinenkirche im Kreis. Halten sich an den Händen, gehen seitwärts, rückwärts, zueinander, voneinander weg, wie immer es die Choreografie vorgibt. Einige der Männer und Frauen schließen die Augen. Inneren Frieden zu finden, ist das Ziel.

Friede ist der Weg

„Friede fängt bei einem selber an“, sagt Siegfried Xander. Vor jedem letzten Mittwoch im Monat suchen sie auch ein paar Texte aus und lesen Psalmen. „Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg“ ist ein Zitat von Mahatma Gandhi, das Irene Xander in diesen Tagen im Kalender fand. Automatisch wollte sie es zum Stapel legen für den nächsten Tanz, aber schnell fällt ihr ein: Es gibt kein nächstes Mal.

Zu den Menschen, die treu seit Jahren kommen und mit denen sie Abschied feiern, sagen sie: „Wir wollen im Sommer noch einmal mit euch tanzen, beim Zwei-Tages-Workshop.“ Das tröstet über das „nie wieder“ in den wehmütigen Köpfen hinweg.

Siegfried und Irene Xander tanzen schon seit Ewigkeiten. Den ehemaligen Religionslehrer hat es schon mit 15 Jahren beim Standardtanzkurs gepackt. Seine Frau packte die Leidenschaft für folkloristische Kreistänze während ihres Lehramtsstudiums. Gemeinsam machten sie Workshops, absolvierten eine dreijährige Ausbildung in Hohebuch bei Günter Hammerstein und hängten weitere Fortbildungen bei Friedel Kloke-Eibl an. 1993 schlugen sie dann erstmals das „Tanzen für den Frieden“ im Kirchengemeinderat von St. Katharina vor – und dieser war skeptisch. Tanzen gehöre nicht in die Kirche. Aber der damalige Pfarrer Georg Eberhardt legte ein gutes Wort für sie ein. „Schaut euch mal an, was die machen, dann werdet ihr schon sehen“, sagte er – und der Widerstand war gebrochen.

Zehn bis fünfzehn Tänzer, da­runter erstaunlich viele Männer, die sonst bei diesen Veranstaltungen eher fehlen würden, machen regelmäßig mit. Die Xanders erbeten dafür einen kleinen Obolus, den sie an eine Organisation für Straßenkinder in Peru spenden. So kommen jährlich 800 bis 1000 Euro zusammen.

Kassetten leiern schon

Los geht der Abend traditionell mit dem „Sonnentanz“. Auf Bachs Weihnachtsoratorium oder Giora Feidmans „Give us peace“ tanzen sie los. Die Kassetten sind alt, viele leiern schon. „Wir kaufen einen neuen Rekorder, wenn ihr weitermacht“, versucht jemand aus der Gruppe die Xanders, am Aufhören zu hindern. Aber das Paar ist in die Jahre gekommen. Die Gesundheit lässt nach, sie fühlen sich zunehmend unsicher. Anfang dieses Jahres haben sie beschlossen, dass sie zum Jahresende aufhören. Im Sommer gaben sie die schlechte Neuigkeit bekannt. Es hatte ihnen keiner geglaubt. In den innigen Momenten des Tanzens seien besondere Beziehungen entstanden. Die gehen nicht verloren, sind sie sicher.