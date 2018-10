Löwenstein Ein Laden für mehr Leben im Ort

Löwenstein / Petra Müller-Kromer

Bürger engagieren sich für die Ansiedlung eines Lebensmittelgeschäfts in Löwenstein.

Seit 2016 ist „Bille“ weg – und der Laden fehlt den Löwensteinern immer noch. „Ich bin vor 35 Jahren hergezogen, und im Edeka, einer Art Tante-Emma-Laden, habe ich meine ersten Kontakte geknüpft“, erzählt Dieter Helmstädt. Bewusst hat der heute 68-Jährige seine kompletten Einkäufe in dem kleinen Geschäft gegenüber vom Rathaus erledigt. „Es war klar, ohne Unterstützung kann er sich nicht halten.“ Damals hat es nichts genützt.

Doch nun, auf einen Aufruf der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler hin, ist Helmstädt aktiv geworden. Ein Lebensmittelmarkt in der Kernstadt? Unter Einbeziehung der Postfiliale und eines Metzgers? Oder ein Genossenschaftsladen? Hierzu hat der studierte Wirtschaftsingenieur eine Umfrage gestartet. „Vier Tage bin ich mit dem Motorrad alles abgefahren und hab die Umfrage verteilt“, sagt der Familienmensch, der seine Lieben auf seinem T-Shirt verewigt hat. „Ich mach das auch für meine Enkel.“

Inzwischen hat sich eine lockere Gruppe von Gleichgesinnten zusammengetan. Solveig Böhmer gehört dazu. „Unser Ziel ist ein Laden in Löwenstein“, sagt die zweifache Mutter. Ein großes Plus sei der Tourismus. „Wir haben die Burg und natürlich den Breitenauer See in der Nähe, Wanderer, Radler, Motorradfahrer.“ Sie glaubt, dass sich ein Einkaufsladen in der Kernstadt tragen würde. 260 Rückmeldungen hat Dieter Helmstädt auf seine Umfrage hin erhalten, darunter 80 konkrete Vorschläge. Manche hätten vermerkt, dass sie für einen vierköpfigen Haushalt unterschreiben.

Eine Idee ist auch, einen Bürgerbus einzusetzen, der von den Teilorten her die Innenstadt anfährt. „In Mainhardt verabreden sich die Leute schon für den Bürgerbus, und Wüstenrot möchte die Fahrten ausweiten“, berichtet Helmstädt. Solveig Böhmer ergänzt: „Es geht nicht nur um Versorgung, sondern auch um Ansprache.“ Eins möchten die beiden aber klarstellen: „Wir sind nicht die, die so einen Laden betreiben würden. Zuständig müsste an erster Stelle die Stadt Löwenstein sein.“

Mit Bürgermeister Klaus Schifferer hatte die Gruppe schon ein langes Gespräch. Zuvor hatte Helmstädt auf eigene Kosten die Ergebnisse der Umfrage zusammengefasst, drucken und „Sulmtal.de“ beilegen lassen. „Das war mir wichtig. Daraufhin hat Herr Schifferer angerufen.“

„Der Gemeinderat geht davon aus, dass es einen Bedarf an einem Vollsortimenter wie Rewe oder Edeka oder an einem Discounter gibt“, sagt der Rathauschef. „Dafür suchen wir einen Platz und haben ein Gutachten in Auftrag gegeben.“ Ein Standort im Areal Winzergenossenschaft/Feuerwehrhaus sei im Gespräch. „Die Initiative grätscht da dazwischen, was mir gar nicht unrecht ist. Ich spüre keinen Druck nach einem Vollsortimenter und hätte gern eine Belebung der Ortsmitte.“ Jetzt will die Gruppe den Gedankenaustausch mit dem Gemeinderat suchen. Auch online will Helmstädt die Nutzer auf dem Laufenden halten.