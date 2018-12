Johanniterkirche Ein kulturelles Highlight erster Güte

Schwäbisch Hall / Jochen Korte

Seit zehn Jahren haben die „Alten Meister in der Sammlung Würth“ ihr Zuhause in der Weilervorstadt. 530 000 Besucher, unter ihnen Kofi Annan, haben die Werke bewundert.

Kunsthistorisch einzigartig“; Dank dem großzügigen Gastgeberpaar, das „uns teilhaben lässt an dieser wundervollen Sammlung in dieser einzigartigen Atmosphäre“; „eine faszinierende Sammlung in wundervoller Architektur“, das sind nur einige wenige der Dankesworte, die Besucher der Johanniterkirche in das jüngste Gästebuch geschrieben haben. Es dauert etwa eineinhalb Jahre bis es gefüllt ist, schätzt Christine Dorn, die am Sonntag am Eingang sitzt. Etwa 15 Gästebücher müssten sich im Archiv der benachbarten Kunsthalle befinden. 530 000 Besucher haben die Johanniterkirche hat als Heimstätte der Alten Meister kennengelernt. Gestern hat sie ihr Zehnjähriges gefeiert. Prominentester Gast in dieser Zeit war Friedensnobelpreisträger Kofi Annan.

Prunkstück ist die Holbein-Madonna. „Wir wollten unsere Madonna erst heimholen, doch ob des wundervollen Platzes lassen wir sie doch hier“, hat ein Paar aus Darmstadt geschrieben. Es hat Recht. In Gegenwart der Schutzmatelmadonna wir nicht laut geredet, nur geflüstert. Ehrfürchtig und still wird das Kunstwerk bewundert.

„Hochkarätige Kultur“

So wie Larissa Heckenberger aus Biberach, die Freunde in Hall besucht, geht es vielen Gästen. Die Haller wollen zeigen, was ihre Stadt an Kunst zu bieten hat. „Sehr schön, fast pompös“, findet Heckenberger die Alten Meister.

Marco Pretorius aus Oberkochen und seine Mutter Hannelore hatten gar nicht erwartet, eine derartig „hochkarätige Kultur“ in der „kleinen Stadt“ zu finden.

Lieblingswerk: Antonius

Elke Kantlehner aus Hall gehört von Anbeginn mit zum Aufsichtspersonal. Dass die Ausstellung so einen großen Erfolg haben würde, habe sie anfangs kaum für möglich gehalten. Ihr Lieblingswerk ist der Heilige Antonius, „der sich vom Teufel nicht verführen lässt“, verät sie. Ab und an muss sie als Aufsichtsperson eingreifen, wenn die Besucher zu dicht an die Kunstwerke heranrücken oder sie sogar berühren.

Gestern war neben Führungen auch eine Bastelstunde angeboten. Die ehemalige Kunstlehrerin Gertrud Biermann zeigte Carlotta (7) und deren Mutter Silke Biser aus Hall, wie mit Metallfolien Schmuckschatullen hergestellt und verziert werden.

Knabenchor singt

Unumstrittener Höhepunkt war am späten Nachmittag aber das Adventssingen mit dem Münchner Knabenchor auf dem Vorhof. Hunderte Besucher lauschten den hellen Stimmen und ließen sich bei winterlichem Wetter dazu Glühwein schmecken.