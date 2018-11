Stadtverwaltung Ein Kümmerer für die Haller Kultur

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Man braucht Dirk Steimann nur ein Stichwort zu geben und schon redet er los. Zum Beispiel Essen: Das ist die Heimatstadt des neuen Fachbereichsleiters für Kultur und Touristik in der Haller Stadtverwaltung, und er verteidigt die Ruhrgebietsmetropole wortreich, ohne dass sie angegriffen worden wäre. Als Steimann in Essen-Borbeck aufwuchs, seien dort noch Bauernhöfe und Brachflächen gewesen, erinnert er sich. „Und wenn Hochofen-Abstich war, ging meine Mutter mit uns auf den Balkon und sagte: ,Guckt mal, das Christkind backt Plätzchen.’ Der ganze Himmel war dann rot-orange.“ Der 52-jährige Neu-Haller schiebt aber gleich nach: „Ich bin kein Ruhrpott-Nostalgiker.“ Essen habe heute wegen sozialer Verwerfungen im Norden der Stadt einen schlechten Ruf, meint Steimann. Aber es nehme derzeit eine positive Entwicklung in Wirtschaft und Kultur.

Und das sind nun genau die beiden Stichworte, die Steimanns Leben durchziehen: Er ist durch und durch ein Mann der Kultur, zeigt glühendes Interesse für Bildende Kunst. Ganz besonders mag er die Spätgotik und die Frührenaissance, auch wenn er sich als Kunsthändler und Kurator fast nur mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt hat.

„Aber die Kunst ist nur der Ereignishorizont. Mein Handeln ist kaufmännisch und auf Organisation hin ausgerichtet“, betont Steimann. So hat er sich als Berufsweg die Betriebswirtschaft ausgesucht und diese mit seinen kulturellen Interessen verbunden – unter anderem als Geschäftsführer für ein Orchester und ein soziokulturelles Zentrum.

Liebe zu alten Möbeln

Bei der letztgenannten Stelle stand im Arbeitsvertrag, er sei der „Kümmerer“. Das war aus rechtlichen Gründen nötig: Die Zeche Carl hatte eben Insolvenz angemeldet, da durfte nicht gleich wieder ein neuer Geschäftsführer eingesetzt werden. Jetzt ist Steimann Kümmerer für die Haller Kultur – ohne dass diese vorher bankrottgehen musste.

Ist er denn auch künstlerisch aktiv? „Selber malen ist für einen Kunsthändler eher hinderlich“, meint Steimann. „Ich hätte vielleicht Innenarchitekt oder Möbelschreiner werden können“, fügt er an. Schon seit seiner Schulzeit geht der Liebhaber schöner Dinge gerne auf Flohmärkte. Gemeinsam mit seinem besten Freund, der eine Polsterer-Lehre gemacht hat, hat er alte Einrichtungsgegenstände „aufgemöbelt“. Er freut sich, dass sie jetzt in einem 500 Jahre alten Fachwerkhaus in der Haller Katharinenvorstadt stehen.

Überhaupt erfreut er sich an dieser Wohnlage. „Wenn ich morgens aus dem Fenster schaue, habe ich das Stadtbild vor mir wie eine Fototapete. Es ist wundervoll, wenn der Nebel vom Kocher aufsteigt und nach und nach die Michaelskirche und der Rathausturm sichtbar werden“, schwärmt Steimann. In Hall fühlt er sich sehr gut aufgenommen. „Es fällt leicht, sich hier wohlzufühlen. Die Gebäude sind alt, die Menschen sind jung und sehr aufgeschlossen. Ich freue mich, wenn die Leute Neugierde zeigen: Auf dem Wochenmarkt fällt natürlich auf, dass ich einen anderen Tonfall in der Sprache habe. Dann fragen die Menschen nach, woher ich komme. Sie nehmen sich Zeit für ein Gespräch. Das finde ich nett.“ Überhaupt, meint er, ist der Wochenmarkt ein Pluspunkt für Hall, ebenso das gastronomische Angebot, die Kinos, das internationale Flair durch das Goethe-Institut, die kleinen Theatergruppen, die vielen Menschen, die sich kulturell betätigen, sowie die Tatsache, dass man alles zu Fuß erledigen kann.

Dass Schwäbisch Hall attraktiv ist, weiß Steimann schon lange. „Meine Partnerin hatte ihre erste Stelle nach dem Studium in Hall an der Volkshochschule. Deshalb haben wir hier noch Freunde. Wir sind seit Jahren regelmäßig nach Hall gekommen, auch wegen der Kunsthalle Würth. Und als wir unlängst in Sittenhardt zu Besuch waren, lag da gerade ,Die Zeit’ mit der Stellenanzeige aus Hall.“

In Hall alt werden

Weshalb hat er, der er an Essen hängt, sich in eine kleine süddeutsche Stadt beworben? Mit seinen 52 Jahren hat Steimann hoffentlich noch viel Zeit zum Altwerden, aber er und seine Partnerin haben sich schon mal überlegt, wo sie ihren Ruhestand verbringen wollen. Sie waren sich einig, dass der Süden der Republik in Bezug auf Kultur und Lebensqualität dem Ruhrgebiet überlegen sei. „Ich wäre ja Wahl-Franke, aber meine Partnerin stammt aus Würzburg und will nicht dorthin zurück. Sogar wenn ich dort Urlaub machen will, muss ich mit einem Freund reisen“, berichtet Steimann. Hall erschien beiden reizvoll: „Die Kultur ist im Stadtleitbild verankert, das gibt es nicht oft.“

In sein neu geschaffenes Ressort fallen der Eigenbetrieb Touristik und Marketing, das Kulturbüro, das Hällisch-Fränkische Museum, das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek und die Musikschule. In allen diesen Aufgabenbereichen hat Steimann andernorts Erfahrungen gesammelt. In Hall, so hofft er, kann er diese Erfahrungen nun zusammenführen.