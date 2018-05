Schwäbisch Hall Ein Haller Frühling wie aus dem Bilderbuch

Schwäbisch Hall / Elisabeth Schweikert

Tausende Menschen besuchen am Samstag und Sonntag die Haller Innenstadt sowie die Handelszentren im Osten und Westen.

Musik und beinahe schon sommerliches Flair liegen in der Luft, als am gestrigen Sonntag das Stadtorchester zur Mittagszeit auf dem Haller Marktplatz spielt. Es ist anders als in den Vorjahren: Während in den vergangenen Jahren die Menschen beim Haller Frühling erst ab 13 Uhr in die Innenstadt strömten, sind heuer bereits ab 11 Uhr Besucher in der Stadt. Sie flanieren, schauen den zahlreichen Standbetreibern beim Aufbau zu oder trinken in Ruhe einen Cappuccino. Unter den Passanten sind am Vormittag auch Kirchgänger, die den Konfirmations-Gottesdienst in St. Michael besuchen.

Dass der Haller Frühling dieses Mal außerordentlich gut besucht sein würde, hatte sich bereits am Samstag abgezeichnet, beim Kinderflohmarkt sowie am Abend, bei der Eröffnung durch Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim auf dem Marktplatz. Sehr viele Menschen saßen am frühen Abend mit Sonnenbrillen auf der Nase und sommerlich ge­kleidet auf den noch aufgeheizten Stufen der großen Treppe. Sie ließen es sich bei Musik von „DJ Big L“, Gegrilltem und einem kühlen Getränk gut gehen. Der Abend hatte eher den Charakter eines Sommerfestes. Mit freundlichem Applaus wurde der Ausblick von OB Pelgrim honoriert: „Am kommenden Mittwoch feiern wir 150 Jahre Kinderfest, dann folgt das Pfingstfest, dann stehen die Festspiel-Premieren an. Wir hoffen, dass wir viel Freude haben.“

Sammler im Glück

Freude hatten viele der Besucher bereits am Samstagmorgen, beim Kinderflohmarkt. Dort werden auch Erwachsene fündig: Johannes Pretsch (63) aus Sulzdorf hält einen mit vielen Nummern beschriebenen Zettel in der Hand und wählt an einem Stand sechs Comic-Hefte aus. „Die kaufe ich für mich“, sagt er. Seit Jahrzehnten sammle er LTB – „Lustige Taschenbücher“, wie er erklärt. „Die habe ich schon als Kind gelesen.“ Als er mit seiner Tochter vor vielen Jahren auf einem Babybasar einkaufen war und in die angebotenen Hefte reinblätterte, wurde er wieder süchtig. Wie viele er inzwischen hat? „Viel zu viele“, meint er, „meine Frau sagt, ich soll sie verkaufen. Sie können’s ja schreiben: Sammler können sich gerne bei mir melden.“

Während am Sonntag in der Haller Innenstadt Menschenmassen unterwegs sind, steuern die Besucher im Haller Osten und Westen die Geschäfte gezielt an. Im Gründle ist vor allem der Gartenmarkt sehr gut besucht. In den wenigen anderen Geschäften, die geöffnet haben, ist wenig Betrieb. Hauptandrang im Haller Westen ist im Modehaus Röther und im Hagebaumarkt Häsele. In der Innenstadt ballen sich die Menschen auf dem Marktplatz, auf dem Grasmarkt vor H&M sowie auf dem Bonhoefferplatz, wo es eine Automobilausstellung zur Elektromobilität gibt.

Daniela Taubald ist mit Mann und ihren beiden Kindern in der Haller Innenstadt unterwegs. Erst waren sie in der Apotheke und haben Marmorherzen gebastelt, später Sommerkleider für die Töchter Leni und Ida eingekauft. „Wir gehen immer zum Haller Frühling“, sagt sie, „man trifft Leute, die man sonst nicht sieht.“