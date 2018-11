Jubiläum Ein halbes Jahrhundert Waldarbeiter

Gaildorf / Hans Buchhofer

Zu einem bemerkenswerten Arbeitsjubiläum gehören auch illustre Gratulanten. Neben Erbprinz Carl Ferdinand zu Bentheim und Steinfurt, dem Kammerdirektor der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer Henning Buss und dem Revierleiter der bentheimschen Wälder im Limpurger Land, Ulrich Stahl, hatten sich auch Weggefährten und seine Arbeitskollegen Stephan Rehm, Stefan Marinelli, Andreas Merk und Fabian Bohnert im „Kocherbähnle“ eingefunden. Sie alle wollten dem Jubilar Hans Peter Reber den Übergang in den Ruhestand erleichtern. „Genießen Sie den Abend“, wünschte der Erbprinz dem Jubilar.

Kammerdirektor Henning Buss wartete mit Zahlen auf: „18 271 Tage haben Sie als Forstwirt bei uns gearbeitet und das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich danke Ihnen für diesen Einsatz!“ Der Kammerdirektor erinnerte auch an die beiden schweren Waldunfälle, von denen sich der Jubilar aber gut erholt habe und übergab noch einen Gutschein für einen erholsamen Aufenthalt in einem Solebad in der „näheren Umgebung“. Revierleiter Ulrich Stahl brachte seinen Respekt vor der Leistung seines Forstwirts auf den Punkt: „50 Jahre Waldarbeit in einem Betrieb, für zwei Förster, bei einer Eigentümerfamilie, das ist etwas ganz Besonderes. Dieses hohe Maß an Kontinuität, verbunden mit Einsatzfreude und Leistungsbereitschaft sucht Seinesgleichen!“ In den letzten Jahren brachte Hans Peter Reber seine Erfahrung in der Jungbestandspflege ein und „teerte“ im Herbst die jungen Weißtannen, „um den Rehen den Spaß am Verbeißen zu verderben.“ Große Herausforderungen bei der Waldpflege waren die immer häufiger auftretenden Stürme und der Käferbefall.

Jenseits seiner Waldtätigkeit war Reber Aufsichtsrat bei der Bank, in der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, ehrenamtlicher Organist auch in der Kinderkirche, Gewerkschaftler und Stadtseniorenrat. Der ruhende Pol sei aber seine Familie mit den vier Töchtern und den vielen Enkeln, auf die er und seine Ehefrau Elisabeth mächtig stolz sind, so Reber. Kraft schöpft er aus seinem Glauben.