Politikprominenz Ein grottenschlechter Neinsager

Eine historische Aufgabe

Wer ist Gregor Gysi? Das ist einfach herauszufinden: Bundestagsabgeordneter der Linken, einst deren Fraktionsversitzender, Rechtsanwalt, letzter Vorsitzender der SED-PDS sowie deren Nachfolgepartei PDS, 1948 in Ost-Berlin geboren. Er war zweimal verheiratet und hat drei Kinder. Erlernt hat er in Kombination mit dem Abitur den Beruf des Facharbeiters für Rinderzucht, später hat Gysi an der Berliner Humboldt-Universität Jura studiert. Gegen den Vorwurf, er sei aktiv an der Verschleierung des SED-Vermögens beteiligt gewesen, geht Gysi entschlossen vor. Bei der zurückliegenden Bundestagswahl gewann er das Direktmandat im Berliner Bezirk Köpenick-Treptow. Gysi ist Präsident der Europäischen Linken.

Aus einer solchen Aufzählung geht nicht hervor, wie der 70-Jährige auf sich selbst blickt, welches Verdienst er sich selbst zuschreibt. Er erwähnt es, als das Gespräch auf Helmut Kohl kommt. „Mein Verhältnis zu ihm war nicht ausgeprägt schlecht. Er wusste, dass ich – natürlich nicht alleine - eine Arbeit geleistet habe, die er nicht leisten konnte. Ich und meine Mitkämpfer haben all die Bürger der DDR, die durch niemand vertreten waren, in die Einheit geführt. Das war eine historische Aufgabe. Wer kümmerte sich denn um die Millionen Partei- und Staatsfunktionäre? Bis eben warst du noch Hauptmann der Nationalen Volksarmee und wahnsinnig wichtig, und plötzlich bist du das Letzte“, erzählt Gregor Gysi bei einem Gespräch am Samstag im Haller Hotel Hohenlohe.

Das Urgestein der Linken gibt sich nahbar, locker, zurückhaltend und doch wird deutlich, dass er gerne hätte, dass diese „historische Aufgabe“ mehr gewürdigt wird. An anderer Stelle erzählt Gregor Gysi von einem Gespräch mit dem damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, das kurz nach dem Zusammenbruch der DDR stattgefunden hat: „Herr Gysi“, habe Schäuble gesagt, „Herr Kohl und ich wissen, dass wir es in erster Linie Herrn Modrow (letzter Regierungschef der DDR) und Ihnen zu verdanken haben, dass im Osten kein Schuss gefallen ist. Ich will nur, dass Sie wissen, dass wir das wissen.“ Kohl und Schäuble hätten dies so deutlich jedoch nie in ihrer Fraktion gesagt. „Das aber wäre fair gewesen“, sagt Gregor Gysi.

Er sei eher harmoniesüchtig, stelle gerne Übereinstimmung her. „Wenn das nicht klappt, kann ich ganz schön zickig werden“, räumt Gysi ein. So kennt man ihn von Fernseh-Talkshows: rhetorisch brillant, gnadenlos schlüssig in der Argumentation. Diese Talkshows habe er nicht besonders gerne. Gysi verrät, dass er lange Zeit nur deshalb in die Fernsehsendungen ging, um das Negativbild, das es von ihm persönlich und seiner Partei gegeben habe, Schritt für Schritt abzubauen. „Die Mehrheit der Bevölkerung lehnte mich lange ab“, sagt Gregor Gysi am Samstag bei schwarzem Tee mit Kandiszucker.

Gysi spricht von Ablehnung, aber auch von Hass. Hat er diesen im Deutschen Bundestag erfahren? „Es gab drei Arten, mich im Bundestag zu behandeln: Die einen sprachen im Bundestag und draußen sachlich zu mir, zum Beispiel Heiner Geißler. Die anderen warfen Feuer im Saal, um mir draußen zu sagen, dass sie das gar nicht so meinen. Die mochte ich am wenigsten. Und wieder andere warfen drinnen und draußen Feuer.“ Inzwischen sei es ruhiger geworden. just