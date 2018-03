Neue Musik Ein Fest der Klangfarben

Künzelsau / Monika Everling

Florian Schellhaas ist mit der Zusammenstellung eines Konzertprogramms für die Bläserakademie Künzelsau ein großes Wagnis eingegangen: Er hat ausschließlich Werke ausgewählt, die seit 1950 entstanden sind. Solche Musik gilt gemeinhin als sperrig, verkopft und schwierig für Interpreten und Zuhörer.

Das aber sind Vorurteile. Für das Konzert am vergangenen Samstag in der Künzelsauer Stadthalle stimmt immerhin der Aspekt, dass die Stücke sehr schwierig zu spielen sind, weil sie viele rhythmische Finessen haben. Da ist dem Dirigenten und seinen etwa 35 Musikern, die nicht alle Profis sind, hohes Lob auszusprechen.

Für die Zuhörer treffen die erwähnten negativen Erwartungen überhaupt nicht ein. Die Stücke erinnern zu weiten Teilen an Filmmusik, sie sind klangfarbenreich und angenehm zu hören.

Als Höhepunkt war eine Uraufführung angekündigt. Die Künzels­­­auer Albert-Berner-Stiftung hat der Bläserakademie ermöglicht, eine Komposition in Auftrag zu geben. Bart Picqueur hat ein „Barock Concerto“ für Tenorsaxofon und Blasorchester geschrieben. Eine solche Situation ist spannend für alle Beteiligten, muss doch ein Werk einstudiert werden, für das es noch keine klangliche Vorlage gibt. Dazu kommt, dass oft die Noten spät fertig werden. So war es auch in diesem Fall: Picqueur wollte sie eigentlich im Herbst abliefern, tatsächlich trafen sie erst Mitte Januar ein. Trotzdem wirkt das Solokonzert sehr gut geprobt.

Gekonnte Zirkularatmung

Außerordentlich beeindruckend agiert in diesem Werk vor allem der Solist Christoph Enzel. Im ersten Satz spielte er Melodien viele Minuten lang ohne Unterbrechung. Das geht nur mit Zirkularatmung, bei der der Musiker gleichzeitig einatmet und ins Instrument bläst. Dabei hält er eine Luftreserve im Mund, er macht den eigenen Kopf quasi zum Dudelsack. Enzel beherrscht diese Technik in Vollendung. Ihm ist keinerlei Anstrengung anzusehen, seine Tongestaltung ist jederzeit locker und flexibel, er verbreitet auch in virtuosen Passagen Wohlklang. Grandios.

Für das Orchester war aber wohl ein anderes Stück das Hauptwerk des Abends: „Ex­treme Make-over“ von Johan de Meij. Es ist ein Variationenstück, das sich auf ein Thema von Tschaikowski bezieht. Damit die Zuhörer besser folgen können, gibt Schellhaas eine kurze Werk­einführung. Die Komposition ist außerordentlich schwierig zu spielen. Sie hat viele rhythmische Wendungen, starke Temposchwankungen, manchmal tumult­artige Szenen, dann wieder gut strukturierte. Zeitweise wird auf gestimmten Flaschen geblasen. Es ist ein spannendes und unterhaltsames Werk, und die Bläserakademie zeigt hohes Können.

Diese beiden besonderen Darbietungen werden umrahmt von ebenfalls gelungenen Werken von Boris Koschevnikov und Christoph Enzel. Die etwa 250 Konzertbesucher applaudieren begeistert und lange.