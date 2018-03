Ausstellung Ein Elfenbein-Taktstock aus der Kaiserzeit

Ilshofen / Ute Schäfer

Sechs Gesangvereine aus der Stadt stellen sich in der Ausstellung „Musik liegt in der Luft“ im Kulturm vor. Und wer glaubt, dass das eine langweilige Veranstaltung sei, der irrt gewaltig.

„Man sieht eben, was am Vereinsleben alles hängt“, meint Christa Schüler vom Liederkranz. Dessen Jubiläum in diesem Jahr habe den Anstoß zu der Ausstellung gegeben, sagt Rosalinde Wahl. Sie hat die Ausstellung mit Regine Bräuninger vorbereitet.

Was die Ausstellung besonders charmant macht: Sie kann unter drei unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. Der erste ist die Sicht nach innen. Denn die Vereine stellen nicht nur ihr Liedgut aus, mit alten, zum Teil wirklich sehenswerten Gesangbüchern oder Ausstellungsplakaten. Sie präsentieren auch ihr Vereinsleben – zum Beispiel das legendäre Fußballmatch „Bass gegen Tenor“ des Männerchors Obersteinach. Und weil bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag viel Sangesvolk versammelt war, entspann sich vor der Fotowand gleich ein augenzwinkernder „Sängerstreit“ über die Frage, welche Stimme kraft größerer Durchsetzungsfähigkeit zwangsläufig immer gewinnt.

Den eigenen Opa entdecken

Der zweite Aspekt der Ausstellung steht für die Bedeutung, die die Vereine in Ilshofen haben: Immer wieder zeigen die Vereine Bilder von Feierlichkeiten, Umzügen oder Dorffesten, die sie entweder selbst organisiert oder zu deren Gelingen sie beigetragen haben. Mit anderen Worten: Ohne Vereine allgemein und Gesangvereine speziell wäre das Gemeinschaftsleben deutlich ärmer. Diese beiden Blickwinkel auf die Ausstellung sind vor allem für die Ilshofener interessant. Denn die entdecken auf den Fotos den Opa, die Tante oder womöglich sich selbst damals im Kinderchor.

Bedeutung im Bürgertum

Der dritte Aspekt ist für alle sehenswert. Denn viele der Exponate stehen exemplarisch für gesellschaftliche Entwicklungen. Ein alter Taktstock aus Elfenbein, mit Silber verziert, ist hier ein gutes Beispiel. Er wurde dem Liederkranz Ilshofen 1905 von Bertha Happold gestiftet – das war noch zur Kaiserzeit. Er zeigt mit seiner ganzen Pracht die Bedeutung, die die Vereine damals im bürgerlichen Leben hatten.

Info Die Ausstellung „Musik liegt in der Luft“ mit Gesangvereinen aus Ilshofen, Eckartshausen, Unteraspach, Obersteinach, Ruppertshofen und Großallmerspann ist im Kulturm (Haller Torturm) in Ilshofen an diesem Ostermarkt-Wochenende geöffnet, und zwar am Samstag von 14 bis 17 und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Weitere Öffnungszeiten sind 8., 15., und 22. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr, und am Stadtfest, 17. Juni, von 12 bis 17 Uhr.