Sieder Ein bisschen Wehmut ist dabei

Die Trinksprüche von 2018 in Auszügen

Erster Hofbursche Tobias Rieger: „Als nächster aktueller Punkt kommt nun die sogenannte Namibia-Reise. Jeder hat seine Meinung dazu, manch eine laut, manch eine leise. Zu meiner Meinung werde ich oft gefragt, bis jetzt verhielt ich mich ruhig und habe nichts dazu gesagt. Auch werde ich es weiter so halten, denn meine Meinung tut nichts zur Sache und ich will auch nicht spalten. Diskussionen sind ok und wichtig, aber nicht persönliche, sondern sachliche sind richtig.“

Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim: „Ist es am Tag so richtig warm, so schwätzt und schreibt mancher zum gottserbarm’. Ist es so richtig heiß, so schwätzt und schreibt mancher einen echten … G’sundheit!“

Walter Frank, Ortsvorsteher von Sulzdorf: „Vor kurzem im Gemeinderat, die Jörg-Unfried schritt zur Tat. Den OB wollt sie in die Schranken weisen, dem selbstherrlichen und arroganten pelgrimschen Abnickverein Mut beweisen. Doch oh Schreck und Graus, jetzt isch die SPD zur Tür hinaus. Um Stimmenkönigin zu werden bei der Kommunalwahl, muss sie Frontawechsle – so a Qual. G’sundheit!“