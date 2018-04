Friedhof Ein beinharter Brocken

Ilshofen / Ute Schäfer

Das Problem ist bekannt und wird im Gemeinderat Ilshofen gerne und leidenschaftlich diskutiert: Dürfen die Gräber auf den Ilshofener Friedhöfen eine Umfassung aus Stein haben oder nicht. Eigentlich regelt die Friedhofsatzung das ganz klar: „Grabeinfassungen sind nicht zulässig“, steht da in Paragraph 18. Doch die Realität sieht anders aus: Viele Ilshöfer lassen ihre Gräber mit Steinen einfassen. Deshalb beantragte Claudia Freimüller, sich hier gewissermaßen „der normativen Kraft des Faktischen“ zu beugen und den entsprechenden Passus aus der Friedhofsatzung zu streichen.

Doch damit war das Fass aufgemacht: Es hagelte Anträge über Anträge: Können Passfotos auf die Grabsteine und wie groß dürfen sie sein ­– eine Suche nach Linealen ging los. Dürfen Stelen auf die Urnengräber und wenn ja wie hoch. Und überhaupt die Einfassungen: „Damit lässt sich das Grab leichter bepflanzen und es sieht schöner aus“, sagte Claudia Freimüller. „Wir sollten sie erlauben.“ Doch das wollten andere Gemeinderäte nicht. Klaus Fischer etwa plädierte für eine Kann-Bestimmung, die jedem die Wahl lasse. Oliver Paul sprach sich hingegen für die Beibehaltung der Regelung aus. „Sonst könnten wir ja jeden Bebauungsplan freigeben, nur weil sich die Leute nicht mehr daran halten.“

„Man braucht sie nicht“

Auch Bürgermeister Roland Wurmthaler wollte in seiner letzten Sitzung als Chef das Verbot in der Satzung belassen. „Die Einfassungen machen das Grab teurer und man braucht sie einfach nicht.“ Und natürlich sei es ungerecht, dass sich die einen daran halten und die anderen nicht. „Wir könnten das Verbot durchsetzen“, sagte Kämmerer Martin Ott: Man brauche nur die Steinmetze nicht mehr auf dem Friedhof zuzulassen, die Einfassungen bauten. Dann habe sich das Problem erledigt. „Aber da brauche ich volle Rückendeckung des Gemeinderats.“

Zu bedenken sei außerdem das Thema Haftung, sagte Bürgermeister Wurmthaler. „Auch deshalb würde ich das Verbot gerne in der Satzung lassen.“ Immer wieder komme es bei Setzungen zu Spannungen zwischen den von der Gemeinde angelegten Trittplatten und den Einfassungen. „Wenn die Einfassungen reißen, sind wir in der Haftung. Können wir aber sagen, die Einfassungen sind ohnehin nicht erlaubt, besteht die Problematik nicht.“

Doch um die Diskussion abzukürzen, sagte Wurmthaler zu, zu prüfen, ob die Haftung ausgeschlossen werden könnte, um so die Einfassungen genehmigen zu können. Darauf wollten die Gemeinderäte den Punkt sofort vertagen. Doch da sprach Kämmerer Martin Ott ein Machtwort: „Das ist doch eine Mustersatzung. Wir müssen hier doch nicht jeden Punkt umdrehen. Wir müssen auch nicht alles regeln. Die Verwaltung braucht doch nur einen groben Rahmen. Bitte beschließen Sie die Satzung, damit die Gebühren in Kraft treten können.“

Wurmthaler machte dann einen Vorschlag zur Güte: „Wir prüfen, ob wir die Haftung ausschließen können. Dann werden Einfassungen erlaubt.“ Dies sage er im Namen seines Nachfolgers zu. „Der hat mitgeschrieben. Der wird sich darum kümmern“, denn Martin Blessing saß bereits mit am Tisch und hatte während der engagierten Diskussion große Augen gemacht. Und so entschieden die Gemeinderäte erst über die Änderungsanträge: Für Passbilder stimmten elf, neun waren dagegen, es gab eine Enthaltung. Für die Größenbegrenzung dieser Bilder auf zehn mal acht Zentimeter waren zwölf Räte, acht waren dagegen (eine Enthaltung). Die Steine der Urnengräber dürfen nach wie vor nicht stehen, der entsprechende Antrag wurde mit zehn Neinstimmen, sieben Jastimmen und vier Enthaltungen abgelehnt. Der Satzung, in Sachen Grabeinfassungen unter Vorbehalt, stimmten die Räte einstimmig zu. „Menschenskinder, einstimmig“, rief Bürgermeister Wurmthaler erleichtert. „Danke.“