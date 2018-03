Kommentar Elisabeth Schweikert zum Wahlausgang in Vellberg Ein „Gut“ ohne Sternchen

Vellberg / Elisabeth Schweikert

Es ist ein gutes Wahlergebnis. In allen Teilorten hat Ute Zoll mehr als 90 Prozent der Stimmen geholt. Mit 38,04 Prozent ist die Wahlbeteiligung nicht Spitze – in Bühlertann hatte Michael Dambacher 44 Prozent bekommen. Aber angesichts einer eher städtisch geprägten Bürgerschaft kann Ute Zoll die 38 Prozent als Anerkennung für ihren Einsatz ansehen. Sie hat in den vergangenen acht Jahren viel geleistet: Die bis dahin vernachlässigte Kinderbetreuung wurde aufgebaut, Siedlungen erschlossen, das Miteinander in der Stadt gefördert. Zudem zeigte Zoll im Wahlkampf, dass sie sich um die Lösung der Probleme bemüht, Strategien parat hat, um sie anzugehen, so den Ärztemangel oder die Breitbandversorgung. Schönheitsfehler im Wahlergebnis sind allerdings die rund 180 Proteststimmen. Es liegt auch an den Bürgern, deutlich zu machen, was besser laufen soll.