Vellberg Ute Zoll bleibt Bürgermeisterin in Vellberg

Ute Zoll bleibt Bürgermeisterin in Vellberg

Vellberg / Elisabeth Schweikert

Als ein gutes Ergebnis ist der Wahlausgang für Ute Zoll zu werten. Allerdings eines mit einem kleinenSchönheitsfehler.

Ute Zoll bleibt Bürgermeisterin in Vellberg. Von den 3559 Wahlberechtigten gingen 38 Prozent zur Wahl. Von den 1354 Wählern gaben 1166 Ute Zoll ihre Stimme. Mit Beifall honorieren die rund 100 Bürger gestern Abend in der Vellberger Stadthalle die Bekanntgabe des Wahlergebnisses. „Frau Zoll, mit diesem Ergebnis kann man leben“, anerkennt Walter Neumann, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, das Ergebnis. Von den umliegenden Gemeinden sind sieben amtierende Bürgermeisterkollegen sowie ein Altbürgermeister gekommen, um zu gratulieren. Dass so viele Bürgermeister zur Bekanntgabe kommen, ist die Ausnahme.

Mitarbeiter singen „Haleluja“

Ute Zoll stellt sich ans Mikrophon und dankt den Bürgern, die in die Stadthalle gekommen sind, und auch denjenigen, die sie gewählt haben. Sie hoffe, diejenigen, die nicht für sie gestimmt haben, in den kommenden acht Jahren zu überzeugen. Mit erleichtertem Beifall honorieren die Gäste die Aussage Zolls, sie habe ihr Redemanuskript, in dem sie ihr zwölf-Punkte-Programm für Vellberg detailliert vorstellen wollte, zu Hause vergessen. – „Fake News“, gibt sie daraufhin zu. Jetzt sei vielmehr Anlass zu feiern. Zur Überraschung der Besucher ruft sie ihren Partner, Karl-Heinz Ehrmann, zu sich vor. Mit einem Dankeschön, einer Umarmung und einem Kuss dankt sie ihm für seine Unterstützung.

Mit herzlichen Worten wünschen Hauptamtsleiterin Kristina Riedel und Kämmerer Oliver Taubald ihrer Chefin alles Gute und viel Kraft. Beide setzen darauf, dass „weiterhin in einem so guten Einvernehmen“ zusammengearbeitet wird. „Wir freuen uns auf weitere acht Jahre mit Ihnen.“ Als Geschenk haben die Mitarbeiter ein Maus-Pad drucken lassen, das ein Gruppenbild aller Mitarbeiter zeigt. Zudem gibt es von vielen Seiten Blumen für Ute Zoll.

Ein Freudenlied stimmte der Chor der Mitarbeiter des Rathauses an: „Halleluja“, singen sie, „wir sind glücklich, dass es Sie gibt.“ Die Gäste klatschen im Rhythmus mit. Gerührt, mit brüchiger Stimme und Tränen in den Augen sagt Ute Zoll Dank für dieses Ständchen. „Nur mit Ihnen war das zu schaffen, was wir geleistet haben.“ Während sich zahlreiche Gäste aufstellen, um der wiedergewählten Bürgermeisterin zu gratulieren, spielt die Stadtkapelle Vellberg auf der Bühne flotte Musik. Sektgläser werden angestoßen.

„Ich bin hochzufrieden“, sagt Ute Zoll nach der Bekanntgabe der Ergebnisse gegenüber dieser Zeitung. Leider gelinge es nicht, es allen recht zu machen, stellt sie, angesprochen auf die zirka acht Prozent Protestwähler, fest. „Das lässt sich in diesem Beruf einfach nicht vermeiden.“

76 ungültige Stimmen

In der Summe geben 188 Bürger Protest- oder Gegenstimmen ab: 64 Stimmen bekommt Dauerkandidatin Friedhild Miller, 76 sind ungültig ausgefüllt, 48 Bürger haben andere Personen auf ihren Stimmzettel geschrieben. Unter den „Sonstigen“ waren unter anderem Feuerwehrmann Dominik Groh, Walter Neumann, der Bühlertanner MSV-Vorsitzende Engelbert Stirner, der frühere Vellberger Hauptamtsleiter Hans Ebert, Großaltdorfs Ortsvorsteherin Andrea Binder sowie Kristina Nolde, die im Februar in Ilshofen zur Bürgermeisterwahl angetreten war.