Radweg Eigentümer wünscht andere Trasse

Obersontheim / Sigrid Bauer

Bei einem Lückenschluss im Radwegenetz von Obersontheim gibt es Grundstücksprobleme. Vom geplanten Radweg von Oberfischach nach Mittelfischach führt ein Abzweig nach Rappoltshofen. Bisher sollte die Trasse von Mittelfischach aus entlang der Fischach am Benzenbach in Richtung der Kreisstraße 2627 abzweigen, die Straße überqueren und weiter am Benzenbach entlang nach Rappoltshofen führen. Weil sie dabei ein landwirtschaftliches Grundstück durchschneiden würde, hat der Grundstücksbesitzer gebeten, sie zu verlegen. Er schlägt vor, die Trasse auf der westlichen Seite entlang der K 2627 bis zur Abzweigung der K 2622 weiterzuführen. Bis zum Ortseingang von Rappoltshofen müssten die Radfahrer auf der Kreisstraße fahren, was aber bei dem geringen Verkehr gut möglich wäre.

Vor-Ort-Termin im Mai

Uneinig war sich der Ortschaftsrat, ob die Querung der K 2627 an der bisher geplanten Stelle am Benzenbach nicht zu gefährlich ist. Alternativ wäre die Querung auf Höhe des Abzweigs der K 2622 nach Rappoltshofen denkbar. Im Mai ist laut Bürgermeister Siegfried Trittner ein Vor-Ort-Termin mit den Behörden anberaumt. Die Flächen für den ökologischen Ausgleich fallen mit dieser neuen kürzeren Trasse etwas kleiner aus. Die Gesamtkosten steigen aber deutlich über die ursprünglich berechneten Kosten auf 1,3 Millionen Euro. Baubeginn soll diesen Herbst nach der Ernte sein.

In der nächsten Gemeinderatssitzung ist das Thema samt neuer Kostenberechnung auf der Tagesordnung. Dann werde auch über den endgültigen Trassenverlauf nach Rappoltshofen entschieden, sagte Bürgermeister Siegfried Trittner.