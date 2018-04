Schwäbisch Hall Eidechsen werden vom Bahnhofareal vergrämt

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Mitarbeiter der Haller Stadtbetriebe errichten einen Schutzzaun, um die Tiere in eine eigens angelegte „Eidechsenburg“ zu leiten.

Alexander Popp schwingt den Vorschlaghammer. Mit einem gezielten Schlag auf die Spitze des Metalls treibt er die Stange in den Schotter. Der Mitarbeiter der Stadtbetriebe, Abteilung „Grün 1“, stellt zusammen mit seinem Kollegen Ali Ayaz einen Eidechsenzaun auf. „Wir sind schon bei der dritten Rolle“, sagt er. Am Ende könnte der Zaun bis zu 600 Meter lang werden.

Doch wozu der ganze Aufwand? Der Gemeinderat hat entschieden, dass das Bahnhofsareal, zwischen den Gleisen und der Ringstraße, bebaut wird. Bislang standen dort Baracken des Gewerbegebiets rund um den ehemaligen Güterbahnhof. Nun soll daraus ein Wohngebiet werden.

Um einen Bebauungsplan aufzustellen, ist eine „spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“ nötig. Die Biologen haben zwar keine bedrohten Tiere gesehen, vermuten aber, dass sie dort leben (siehe Info).

„Der Fachbegriff lautet eben vergrämen“, erläutert Baubürgermeister Peter Klink. Der sei ein wenig irreführend, denn man wolle die Eidechsen am Ende schützen. Und das geht so: Die Wissenschaftler haben eine Fläche identifiziert, auf der Eidechsen leben könnten. Dort werden die Tiere gerade mit einer in etwa kniehohen Folie umzingelt. Die sorgt dafür, dass die Eidechsen nicht ausbrechen können. Steht der Zaun, wird die Fläche nach und nach mit Folie überdeckt. Diese Aktion soll die Eidechsen in die Ecke der umzäunten Fläche treiben. Dort ist eine Lücke im Zaun, die zu einer „Eidechsenburg führt“. Die Hoffnung der Biologen ist, dass sich die Eidechsen dort wohlfühlen.

Malte Lehmann von den Stadtbetrieben legt die „Eidechsenburg“ an. Große Steine umfassen die Außenmauern des rund zehn Quadratmeter großen Ersatzlebensraums für die Reptilien. Lehmann pflanzt einen Strauch in die Sandfläche in der Mitte der „Burg“.

„Es wird dort auch noch ein Schutzturm aufgebaut“, erläutert Baubürgermeister Peter Klink. Fledermäuse und Vögel sollen darin Verstecke finden. Alles zusammen führt dazu, dass sich für die Tiere, „das Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht“, wie im Gutachten steht.

Das Gelände ist in weiten Teilen aufgefüllt (3 bis 5 Meter hoch) und durch die gewerblichen Nutzungen mit Altlasten durchsetzt. „Wir haben das untersucht, wissen, was sich dort befindet“, sagt Klink. Eine Firma bereitet das Gebiet nun auf. Drei Gebäude müssen noch abgebrochen werden. Wenn alles klappt, könnten im Frühjahr 2019 Kanäle, Leitungen und Straßen angelegt werden.

Altlasten entfernen

Zuvor müsste der Gemeinderat noch Regeln aufstellen, um die Vergabe der Flächen zu klären. „Es gibt ein großes Interesse an ihnen“, sagt Klink. Sowohl Privatpersonen als auch Bauträger und Bauherrengemeinschaften sollen zum Zug kommen. Die bisherigen Vergaberegeln aus den Neubaugebieten für freistehende Häuser greifen dort nicht, da in vielen Fällen beim Bahnhofsareal zum Beispiel auch Tiefgaragen gemeinschaftlich genutzt würden.

Doch bis es so weit ist, müssen noch ganz andere Probleme gelöst werden. Ein kurzes Unwetter am Mittwochabend hat einen Teil der Eidechsenschutzfolie weggeweht. Die Arbeiter müssen Teile des Zauns erneut befestigen.