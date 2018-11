Jahresfeier Ehrungen, Berichte und Gespräche

Schwäbisch Hall / swp

Die Arbeiterwohlfahrt Hall lädt zu ihrer Jahresfeier ein, die am Sonntag, 2. Dezember, im Seniorenstift Lindach stattfindet. Beginn ist um 14.30 Uhr. Bei Kaffee und Kuchen wollen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter ihre Einsatzgebiete vorstellen. Außerdem seien in diesem Jahr besonders viele Ehrungen für langjährige Mitglied­schaft geplant. Musikalisch begleitet wird die Feier von Schülern der Musikschule Hall. Daneben bleibe genügend Zeit für Gespräche untereinander sowie mit den Ehrengästen und den Mitgliedern des AWO-Vorstands, heißt es in der Ankündigung.

Die AWO bietet Hin- und Rückfahrt durch einen Fahrdienst an. Um Anmeldung zum Fahrdienst wird bis zum 27. November, 15 Uhr, gebeten. Kontakt über die AWO-Geschäftsstelle unter Telefon 07 91 / 97 00 40.