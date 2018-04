Hauptversammlung Ehrenamtler leisten 2011 Arbeitsstunden

pm

Im vergangen Jahr hat das Haller Feuerwehrmuseum im Museum und bei insgesamt 38 Veranstaltungen 5436 Besucher gezählt. „Die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder leisteten in dieser Zeit 2011 Arbeitsstunden“, schreibt der zweite Vereinsvorsitzende Bernd Küstner in seinem Bericht zur diesjährigen Hauptversammlung.

Bei der Versammlung ist Petra Wurst nach jahrelanger Tätigkeit als Kassenprüferin ausgeschieden. Als ihr Nachfolger wurde Walter Frank gewählt. „Ferner wurde mit Stadtbrandmeister Peter Schneider ein neues Mitglied im Feuerwehrmuseum begrüßt“, so Küstner.

6000 Ausstellungsstücke

Das Haller Feuerwehrmuseum verfügt über Exponate wie die älteste Ganzstahldrehleiter in Baden-Württemberg, die Magirus KL 24 von 1933, und weitere Leitern, Spritzen und Feuerwehrgerätschaften, die teils bis ins 14. Jahrhundert zurückdatiert werden. Das Museum befindet sich mit seiner Hauptstelle mit rund 6000 Ausstellungsstücken und 1600 Quadratmeter Ausstellungsfläche in der ehemaligen Baumwollspinnerei am Rande der Innenstadt von Schwäbisch Hall im Ripperg 3. Eine Außenstelle gibt es im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen. „Dort steht in dem typisch hohenlohischen Museumsdorf eine alte Holzlagerhalle, in der die Entwicklung der Feuerwehren im ländlichen Raum dargestellt wird“, erläutert Küstner.

Der Grundstein für das Museum wurde bereits in den 1970er-Jahren durch eine private Sammlung von Walter Seyboth gelegt. Diese mündete nach einer Stiftung im Jahr 1995 in der Gründung des Feuerwehrmuseums.

Info Das Museum ist auch für Menschen mit Behinderung gut zugänglich. Die Öffnungszeiten sind ganzjährig immer am ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 bis 16 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hallerfeuerwehrmuseum.de, Telefon 0 7 91 / 9 78 21 40 oder E-Mail-Adresse info@hallerfeuerwehrmuseum.de.