Jubiläum Ehepaar Geiger feiert Diamantene Hochzeit

Gaildorf / Brigitte Hofmann

Wenn ein Fußballspieler des Offenburger FV und eine junge Stenokontoristin aus Schwäbisch Hall, die auf dem Weg nach Amerika war, sich in einem Tanzlokal im Ortenaukreis über den Weg laufen, dann kann das nicht nur Zufall sein. Denn eigentlich wollte die junge Hallerin in Offenburg nur einen Zwischenstopp einlegen, um die letzten organisatorischen Dinge zu regeln. Eines Abends aber kam Helmut Geiger mit seinen Mannschaftskollegen in das Restaurant, in dem Ruth mit ihrer Bekannten saß. Beim anschließenden Tanz zögerten sie zunächst, landeten aber doch auf der Tanzfläche. Man mag es Schicksal nennen, dass gerade da Ruth Geigers Mutter starb, die jenseits des großen Teichs ihren amerikanischen Traum lebte. Sie blieb also in Offenburg, suchte sich Arbeit in einem Büro, und bald waren Helmut und sie sich einig zusammenzubleiben. Er, Katholik, der sogar Ministrant war, sie ein Mitglied der protestantischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten – von dieser Verbindung waren nicht alle in ihrem Umfeld begeistert. Am 20. Dezember 1958 ließen sie sich im allerkleinsten Kreis standesamtlich trauen.

Drei Kinder, vier Enkel

„Wir waren beide keinen guten Tänzer“, erzählt Ruth Geiger mehr als 60 Jahre später. „Halt amol, i hab doch g’wußt, wo i na tapp“, hält ihr Mann dagegen. Ihm sitzt bei jedem Satz der Schalk im Nacken. Den Tag ihrer diamantenen Hochzeit erleben die Jubilare im Haus von Tochter Sylvia Schmitt in Ottendorf. Vor zwei Jahren sind sie dort eingezogen. Der Kaffeetisch ist festlich gedeckt, am Adventskranz brennen drei Kerzen. Richtig gefeiert wird aber erst am Sonntag, wenn alle da sind. Alle, das sind die Kinder Alexander, Sylvia und Jochen sowie die Enkelkinder Jennifer, Jan, Simon und Lukas mit ihren Ehepartnern oder Freunden.

Dass Enkelsohn Jan Schmitt aktiver Spieler beim FC Ottendorf ist, und Lukas, der jüngste, in einer Stuttgarter Jugendmannschaft mitspielt, freut den fußballbegeisterten Opa besonders. Dieses Hobby teilt er übrigens mit seiner Frau. Das Schlimmste sei, sagt sie, dass der VfB Stuttgart so abgefallen ist. Was beide auch gerne mögen, das sind Ausflüge in die Natur und Märchen. Ihr Lieblingsort sei der Freizeitpark Rust, erzählen sie. Erst kürzlich hätten die Kinder sie dorthin chauffiert.

Ursprünglich wollte Helmut Geiger Drogist werden. Aber eines Onkels wegen, der ihm sein Malergeschäft angetragen hatte, lernte er Maler. Als daraus nichts wurde, machte er sich selbst­ständig. 1969 zog die fünfköpfige Familie nach Stuttgart. Helmut Geigers Eltern brauchten Pflege. Um mehr zu verdienen, sattelte der Maler um, war zunächst Kalkulator bei Bosch und dann 25 Jahre lang als Siebdrucker bei der Deutschen Bahn beschäftigt. Nach 47 Jahren Stuttgart hängt sein Herz immer noch ein bisschen an der Stadt. Hauptsächlich des Hauses wegen, in das er viel Herzblut investiert habe, sagt er. Dass es der Sohn bewohnt, ist ihm ein Trost. An Ottendorf schätzen die 82-Jährigen die Ruhe, die Natur, die gute Luft und die netten Nachbarn um sie herum.

Eine wichtige Rolle spielt in ihrem Leben die Bibel. Helmut Geiger hat die Glaubensrichtung seiner Frau angenommen, ist getauft, hat sich weitergebildet und im württembergischen Raum sogar schon gepredigt. „Aus innerer Überzeugung“, sagt er. Nicht immer macht heute die Gesundheit mit. Aber sie seien dankbar für jeden Tag, meint Ruth Geiger. Ab 70, 80 sei alles ein Geschenk, eine Gnade.