Gesellschaft Eheglück trotz kleiner Schatten

Untermünkheim / Bettina Lober

Es war ein Freitag Ende Juni im vergangenen Jahr, als die Entscheidung fiel. Da­ran erinnern sich Tom Wackenhut (54) und Wolf Wackenhut-Plieininger (57) noch ganz genau. Der Bundestag machte den Weg frei für die „Ehe für alle“: Schwule und Lesben können seit dem 1. Oktober 2017 in Deutschland heiraten. Wolf Wackenhut-­Plieninger hat die Meldung damals im Autoradio in den Nachrichten gehört, als er auf dem Heimweg von der Arbeit bei Heilbronn war. Tom Wackenhut hat der Neuigkeit gemeinsam mit Lehrerkollegen in Kirchberg entgegengefiebert. „Wir haben in der Schule gegoogelt – und als ich die Nachricht sah, war ich total happy“, erzählt er.

Daheim in Untermünkheim hat er nachmittags dann die Regenbogenflagge gehisst und glücklich über die Entscheidung „den ganzen Gartenzaun zugepflastert“ mit einem Jubelspruch darüber, „jetzt endlich auch alle Rechte eines Ehepaars haben zu können“. Mancher Autofahrer, der vorbeifuhr, habe wohl etwas irritiert geschaut. Andere wiederum haben gehalten und gratuliert.

Mit der Gesetzesänderung stand für das schwule Paar dann schnell der Entschluss fest, aus seiner eingetragenen Lebenspartnerschaft eine Ehe zu machen. „Im Grunde war das für uns dann aber nur noch ein Verwaltungsakt“, sagt Wolf Wackenhut-Plieninger nüchtern.

Kennengelernt haben sie sich vor neun Jahren. Und „verheiratet“ fühlen sie sich bereits seit ihrer Verpartnerung im August 2013. Damals haben sie sich zum ersten Mal im Trausaal des Haller Rathauses das Jawort gegeben. Auch die anschließende kirchliche Zeremonie in St. Katharina war den beiden wichtig. Tom Wackenhut ist evangelischer Religionslehrer. Und beide fühlen sich in der Haller Lukasgemeinde, die sich als „Regenbogengemeinde“ versteht, willkommen.

Würdiges Zeremoniell

Gefeiert haben die Wackenhuts ihre „gefühlte Hochzeit“ mit Familie und Freunden in Wackershofen. Sie erzählen von einem großen Fest, vom würdigen Zeremoniell. Die beiden Untermünkheimer wissen nämlich auch, dass andere gleichgeschlechtliche Paare ihre Lebenspartnerschaft nicht so feierlich schließen konnten. „Die wurden dann fast verschämt in irgendwelche Hinterzimmer gebeten“, berichtet Wolf Wackenhut-Plieninger. Von wegen Gleichbehandlung.

Als die Homo-Ehe vor einem Jahr möglich wurde, vereinbarten die beiden bald einen Termin auf dem Untermünkheimer Rathaus, um die Lebenspartnerschaft entsprechend umzuwandeln – als formaler Akt, an den sie keine großen Erwartungen stellen. Ende Oktober 2017 war es so weit: „Und dann haben die Mitarbeiterinnen das dort so menschlich gestaltet, und es war lustig“, erinnert sich Tom Wackenhut.

Nun endlich mit allen Rechten und Pflichten eines Ehepaars ausgestattet zu sein, bedeutet den beiden viel. Sie leben seit Jahren offen als schwules Paar, haben auch zwei mittlerweile erwachsene Kinder, die aus Tom Wackenhuts früherer Hetero-Ehe stammen. Dass es immer wieder Vorbehalte gegen gleichgeschlechtliche Familie gibt, echauffiert den Lehrer: „Familie ist dort, wo Kinder sind, und sie bedeutet Geborgenheit. Ich erlebe viele Kinder aus sogenannten normalen Familien, die ohne Frühstück und ungekämmt in die Schule kommen.“

Unschöne Erlebnisse

Obwohl sie sich in ihrem Alltag im Grunde „voll akzeptiert“ fühlen, erleben die Wackenhuts immer wieder unschöne Momente. Die beiden erzählen von verstohlenen und verächtlichen Blicken, wenn sie etwa händchenhaltend durch die Stadt spazieren. Oftmals kommen zu diesen Blicken beleidigende Kommentare und Schimpfworte. „Das wird dann so halblaut gesagt, dass wir es auf jeden Fall hören können“, hat Tom Wackenhut schon beobachtet. Einmal wurden sie an der Bundesstraße von jungen Männern aus einem Auto heraus angepöbelt. Über die sprachgewaltige Reaktion des Paars seien die Lästermäuler dann oft ziemlich überrascht.

Eine „besonders erbärmliche Aktion“ erlebt das Paar im Sommer. Kurze Zeit nach ihrer Teilnahme am ersten Christopher Street Day in Hall, bei dem sie auch im Zeitungsbericht zitiert wurden, finden sie ein ano­nymes Kuvert im Briefkasten. Darin sind drei kopierte Blätter mit homophoben Texten sowie eine handschriftlich ergänzte Bibelstelle. „Da kann man noch nicht einmal reagieren. In dieser Anonymität steckt ein hohes Maß an Aggression. Da fragt man sich schon: Was kommt als Nächstes?“, sagt Tom Wackenhut sorgenvoll.

Überhaupt machen aktuelle Nachrichten vom wachsenden Rechtspopulismus ihm und seinem Mann durchaus Kopfzerbrechen. Die Kirche müsste sich viel mehr offen gegen den Chauvinismus stellen. Gewiss, abfällige Äußerungen über Homosexualität gab es immer, doch in letzter Zeit seien sie „heftiger als bisher“, so der Eindruck des Ehepaars. Seit die AfD erstarke, seien die Diskriminierungen auch heftiger geworden: „Plötzlich kommen solche Angriffe aus der Mitte der Gesellschaft“, warnt Tom Wackenhut: „Und wie schnell kann aus Taktlosigkeit plötzlich Übergriffigkeit werden!“

Wolf Wackenhut-Plieninger und sein Mann werden sich jedenfalls weiterhin unbeirrt und offen für die Akzeptanz von Schwulen und Lesben einsetzen. Sie leben ihre Ehe bewusst. „Und es hat sich im Vergleich zu vorher doch etwas geändert“, sagt Tom Wackenhut: „Ich kann auf den Formularen endlich ,verheiratet‘ ankreuzen.“