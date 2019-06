Die Organisatoren finden nicht genügend ehrenamtliche Helfer. 2020 soll die Veranstaltung aber wieder stattfinden.

Ruhig und beschaulich geht es für gewöhnlich im 180-Einwohner-Dorf Eberbach zu. Wenige Kilometer flussabwärts von Langenburg gelegen, befindet es sich mitten in einem der schönsten Jagsttalabschnitte. Doch einmal alle zwei Jahre im August brechen mehr als 15.000 partyhungrige Besucher über die kleinen Gassen herein, um unter dem Motto „In Eberbach drei Tage wach“ ausgiebig zu feiern. 30 Bands rocken an drei Tagen auf fünf Bühnen – damit gehört das Gassenfest zu den größten Veranstaltungen in Hohenlohe überhaupt.

Wechsel in die „geraden Jahre“

Traditionell steigt das Eberbacher Gassenfest immer in den ungeraden Jahren. 2019 wäre es eigentlich wieder so weit. Doch auf der Homepage zeigt der Countdown noch mehr als 400 Tage an. Das nächste Gassenfest wird für den 7. bis 9. August 2020 angekündigt.

Organisiert wird das Gassenfest vom Verein Hüttenfreunde Eberbach. Die Entscheidung, die Veranstaltung um ein Jahr nach hinten zu verschieben, sei bei der Mitgliederversammlung im Januar gefallen“, sagt Vorstandsmitglied Hans Hassler auf Nachfrage unserer Zeitung. Der zweijährige Turnus soll indes beibehalten werden – ab dem kommenden Jahr soll die Veranstaltung immer in den geraden Jahren stattfinden.

Bürgerstiftung in Gaildorf Diese Projekte bekommen Unterstützung von der Bürgerstiftung Die Gaildorfer Bürgerstiftung unterstützt mehrere Projekte an den heimischen Schulen. Insgesamt werden fast 15.000 Euro ausgeschüttet.

Der Hauptgrund für die Verschiebung ist ein anderes Event in unmittelbarer Nähe: Vier Wochen vor dem Eberbacher Gassenfest wird im Nachbardorf Buchenbach immer das Kinderfest gefeiert, dessen Ursprünge bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Viele der rund 300 ehrenamtlichen Helfer des Gassenfestes sind stets auch bei der Organisation des Kinderfestes stark eingebunden. Diese Doppelbelastung wird nun mit der Verlegung des Gassenfestes aufgelöst. Hinzu kommt, dass viele der langjährigen Helfer älter geworden sind und aufgrund vieler anderer Verpflichtungen nicht mehr so viel Zeit

haben.

Weiter nichtkommerziell

Seinen Charakter als Großveranstaltung soll das Eberbacher Gassenfest aber behalten, betont Hans Hassler. „Wir wollen auch weiter nichtkommerziell bleiben“, so der 58-Jährige, der im Jahr 1983 zu den Mitbegründern gehörte. „Nichtkommerziell“ bedeute, dass zum Beispiel die Essensstände ausschließlich an mitorganisierende Vereine wie zum Beispiel die Theatergruppe Nitzenhausen oder den Sportverein Buchenbach vergeben werden. Die fünf Euro Eintritt dienen vor allem dazu, die Honorare der Bands zu bezahlen. Verlange man mehr, würden viele Besucher die Kassen einfach umgehen, vermutet Hassler. „Es ist schwer, ein ganzes Dorf hermetisch abzuriegeln.“ Am Sonntag sollen die Besucher weiter freien Eintritt haben.

Die Vorbereitungen auf das nächste Gassenfest sollen Anfang 2020 beginnen. Hassler möchte versuchen, einige neue Bands nach Eberbach zu locken. „Urgesteine“ wie „Me and the heat“ sollen auch wieder am Start sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Obertorplatz Hechingen Parkplätze: EJL gibt der Stadt einen Korb Auf dem ehemaligen HZ-Areal wird es so schnell keine öffentlich nutzbare Tiefgarage geben. Bürgermeister Hahn nimmt’s gelassen und setzt auf das Paket, das er diese Woche vorgelegt hat.

Tanzgarde des SV Weilheim Gardemädchen an der Paella-Pfanne Die Tanzgarde des SV Weilheim geht unter die Köchinnen. Am 5. Juli geht es los mit festlichem Gaumenschmaus und lockerer Kommunikation.