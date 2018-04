Kirchberg Liederkranz: Kapelle sucht nach Verstärkung

Kirchberg / Holger Ströbel

Die Blaskapelle im ­Liederkranz Kirchberg traf sich vor Kurzem zur Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus Gaggstatt. Nach dem musikalischen Auftakt der Blaskapelle begrüßte die zweite Vorsitzende Renate Weihbrecht Musiker und Gäste. Sie dankte den aktiven Mitgliedern und den Vorstandsmitgliedern für das vergangene 40. Vereinsjahr und blickte auf schöne Proben, Feste und Auftritte zurück.

Gedenkminute für Karl Müller

Zu Ehren von Karl Müller, der am 17. November 2017 verstorben ist, bat sie zur Gedenkminute. Karl Müller war Gründer und Ehrendirigent der Blaskapelle und langjähriger Chorleiter und Musiklehrer der Jugendmusikgruppen im Liederkranz. Im Anschluss ließ Schriftführerin Petra Götz das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Die Chronik des Jahres 2017 besteht zum Großteil aus traditionellen, jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen wie dem Faschingsumzug in Gerabronn, dem Brunnenfest in Gaggstatt, dem Hofgartenfest in Kirchberg, dem Volksfestumzug in Crailsheim oder dem Weihnachtsmarkt in Kirchberg. Doch nicht nur musikalisch war die Blaskapelle sehr aktiv.

Es gab auch wieder gemeinschaftliche Aktivitäten wie einen Kegelabend, eine Kanutour, und zum ersten Mal war man mit einem Stand beim Kirchberger Weihnachtsmarkt dabei. Im Bericht des Kassiers Andreas Bauer wurde auch deutlich, dass sich diese Mühe trotz des eisigen Wetters durchaus gelohnt hat. Auch in diesem Jahr möchte der Liederkranz mit einem Stand beim Kirchberger Weihnachtsmarkt dabei sein.

Verstärkung gesucht

Nach der Entlastung des Vorstands folgte die Ehrung von Heinz Fischer, seit 1986 erster Vorsitzender, mit der BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40 Jahre aktive Tätigkeit. Er ist seit 1978 aktives Mitglied der Blaskapelle. Zunächst war er Saxofonist, nun bildet er seit vielen Jahren schon mit seiner Tuba das Fundament der Kapelle. Mit seinem großen Engagement und seiner Erfahrung ist er aus der Kapelle nicht mehr wegzudenken. Leider konnte Fischer aus gesundheitlichen Gründen die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen.

Im weiteren Bericht lobte der Musikleiter Thomas Blumenstock den Probenbesuch seiner Musikerinnen und Musiker. Die Kapelle hat derzeit eine Besetzung von 25 Aktiven und sucht weiter nach Verstärkung. Dabei soll ein neuer Werbeflyer helfen, der im Rathaus und einigen Kirchberger Geschäften ausliegt. Zudem soll im neuen Jahr aktiv für Verstärkung geworben werden. „Egal, ob Jung oder Alt, Neu- oder Wiedereinsteiger“ – jeder sei willkommen, heißt es vom Liederkranz.